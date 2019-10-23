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23 октября • обновлено в 16:55
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/ Красота

Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото

1.1т Читать материал на украинском

Украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без трусов, сидя на золотом унитазе и держа в руках газету.

"Утро", — написала Байкова.

Алина Байкова

Алина Байкова

Фото из Instagram

Алина Байкова

Алина Байкова

Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию супермодели. Одни написали, что фото очень сексуальное. Другие же отметили, что это чересчур.

"Провокационно и очень сексуально", "Нереальная", "Эстетика", Это не фото, а просто жесть! Боже, куда катится эта планета?", "Следующий шаг, видимо, какашки под микроскопом будут снимать", — прокомментировали люди.

Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото
Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото
Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото
Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото
Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Алины Байковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Алина Байкова оголила грудь

Алина Байкова оголила грудь

Фото из Instagram

Алина Байкова сексуально позирует на камеру

Алина Байкова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Алина Байкова засветила сосок

Алина Байкова засветила сосок

Фото из Instagram

Алина Байкова полностью обнажилась на камепу

Алина Байкова полностью обнажилась на камепу

Фото из Instagram

Алина Байкова в откровенном купальнике

Алина Байкова в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Алина Байкова засветила грудь

Алина Байкова засветила грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Алина Байкова

Соблазнительная Алина Байкова

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Байкова порадовала поклонников откровенными снимками в ярком купальнике.

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Персона
Алина Байкова
Место
Украина
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