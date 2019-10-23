Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото

Украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, взбудоражила поклонников откровенным фото.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без трусов, сидя на золотом унитазе и держа в руках газету.

"Утро", — написала Байкова.

Алина Байкова Фото из Instagram

Алина Байкова Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию супермодели. Одни написали, что фото очень сексуальное. Другие же отметили, что это чересчур.

"Провокационно и очень сексуально", "Нереальная", "Эстетика", Это не фото, а просто жесть! Боже, куда катится эта планета?", "Следующий шаг, видимо, какашки под микроскопом будут снимать", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Байкова порадовала поклонников откровенными снимками в ярком купальнике.

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