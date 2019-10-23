Без трусов и на унитазе: украинская супермодель поразила сеть провокационным фото

Украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, взбудоражила поклонников откровенным фото.
Соответствующий снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без трусов, сидя на золотом унитазе и держа в руках газету.
"Утро", — написала Байкова.
Алина Байкова
Фото из Instagram
Алина Байкова
Фото из Instagram
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию супермодели. Одни написали, что фото очень сексуальное. Другие же отметили, что это чересчур.
"Провокационно и очень сексуально", "Нереальная", "Эстетика", Это не фото, а просто жесть! Боже, куда катится эта планета?", "Следующий шаг, видимо, какашки под микроскопом будут снимать", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Алины Байковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Алина Байкова оголила грудь
Фото из Instagram
Алина Байкова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Алина Байкова засветила сосок
Фото из Instagram
Алина Байкова полностью обнажилась на камепу
Фото из Instagram
Алина Байкова в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Алина Байкова засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Алина Байкова
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Байкова порадовала поклонников откровенными снимками в ярком купальнике.
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