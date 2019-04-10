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/Красота

Украинская секс-бомба взбудоражила сеть эротичным видео

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взволновала поклонников пикантными видео.

Звезда эротично двигалась, позируя перед камерами в откровенном наряде, который был дополнен сеткой (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

"Versace и Dior не дают мне усидеть даже на одном стуле", – подписала звезда под одним из роликов.

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Даша Астафьева

Даша Астафьева

instagram

Поклонники были в восторге. В комментариях заметили, что Астафьева невероятно грациозно двигается.

"Дашенька, ты как кошка", "Вы просто космос", "Какая грация! Я просмотрела это раз триста", "Какая ты грациозная, ты вообще человек", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева рассказала на личном примере, как можно быстро похудеть, поделившись секретным продуктом, который нужно есть на ужин.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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