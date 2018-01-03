Украинская секс-бомба сверкнула пышными формами

Звезда Playboy и солистка поп-группы Nikita Даша Астафьева, которая не устает радовать поклонников откровенными снимками, сверкнула пышным бюстом.

Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Дорогие подписчики, спасибо огромное за ваши поздравления! Я рада, что мы вместе! Что эта виртуальная дружба вселяет в меня веру в добро, вдохновляет, и порой так поддерживает! Поучительный год 2017 измотал, но в то же время, так много принёс. Один Чичико (собака Астафьевой. - Ред.) чего стоит! Мы передаём вам приветы и благодарим за все добрые слова и вашу верную любовь, новые знакомства и удивительные подарки!" - подписала артистка смелый кадр.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Поклонники Даши пришли в восторг от ее снимка и оставили множество комплиментов.

"Твоя красота подобна солнечному лучу в тёмном лесу: стоит ему только пробраться сквозь ветки, как всё вокруг преображается. Так и ты приносишь с собой свет одним своим появлением!" - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился трейлер украинской эротической комедии "Свингеры" с голой Астафьевой.