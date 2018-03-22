Украинская подружка Ди Каприо украсила обложку престижного глянца

Одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова, которая дружит с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, появилась на обложке мартовского номера L'Officiel India.
Супермодель снялась в ярких образах и поделилась результатом в своем Instagram-аккаунте.
Автором съемки фотограф Карлос Руиц.
Алина Байкова
Instagram @alina_baikova
Отметим, что с Индией девушку связывает также и благотворительная работа: весной 2015 года благодаря ее социальным проектам были прооперированы 20 детей.
Алина Байкова
Instagram @alina_baikova
Как сообщал "Обозреватель", недавно Байкова появилась на модном показе в Киеве без белья.