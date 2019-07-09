Украинская певица сверкнула грудью в откровенном наряде: фанаты в восторге

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская взбудоражила сеть пикантным снимком, сделанным в первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 в Киеве.

На фото, опубликованном в аккаунте звезды в Instagram, она позировала перед выходом на сцену в зеленом платье с очень глубоким декольте, из-за которого было видно грудь, и красных чулках.

Цибульская сидела на стойке, где продемонстрировала отличную растяжку, закинув неестественным образом одну ногу. Платье певицы соблазнительно задралось на ноге, из-за чего можно было разглядеть кружево на чулках.

В описании она поделилась первыми впечатлениями от фестиваля. По словам Цибульской, в первый день присутствовало много людей со всей Украины и из-за границы. Поклонники расхвалили звезду, заметив также, что в последнее время она чаще начала показывать пикантные фото.

"Какие-то очень откровении фото пошли, как по мне", "Красавица", "Красивые туфли", "Секси пекси", "Хороша", "Сексуальная, опасная, непокорная ", – написали в комментариях.

Ольга Цибульская instagram /cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до этого Цибульская поделилась очень откровенным снимком, показав поклонникам ягодицы, и рассказала о сложностях работы певицей.

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