Оголенная украинская модель попала на обложку культового глянца

Одна из самых известных украинских моделей Алина Байкова, которая дружит с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, украсила обложку культового глянца.

Знаменитость снялась для испанской версии журнала Harper's Bazaar. Результатом Алина поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Байкова позирует в довольно смелом образе - она запечатлена топлес, а обнаженную грудь прикрывает лишь руками.

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Алина Байкова на обложке Harper's Bazaar Instagram @alina_baikova

Пикантная фотография модели собрала более десяти тысяч лайков и восхищенные комментарии поклонников. Пользователи сети назвали Алину красивой и горячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Байкова появилась на обложке мартовского номера L'Officiel India.