Украинская Барби засветила голую грудь в прозрачном топе: пикантные фото

Знаменитая украинская модель Валерия Лукьянова, которую называют "украинской живой куклой Барби", порадовала фанатов пикантным снимком.

На фото, опубликованных в ее Instagram-аккаунте, девушка позирует в коротком прозрачном топе, сквозь который видно обнаженную грудь.

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

Поклонники Лукьяновой пришли в восторг от ее подтянутого тела и оставили много позитивных комментариев под постом.

"Вау", "Сексуальная женщина", "Красиво", "Так мило", "Красивое тело", - отметили подписчики.

instagram.com/valeria_lukyanova21

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа.