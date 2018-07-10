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Украинская Барби засветила голую грудь в прозрачном топе: пикантные фото

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Знаменитая украинская модель Валерия Лукьянова, которую называют "украинской живой куклой Барби", порадовала фанатов пикантным снимком.

На фото, опубликованных в ее Instagram-аккаунте, девушка позирует в коротком прозрачном топе, сквозь который видно обнаженную грудь.

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

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Поклонники Лукьяновой пришли в восторг от ее подтянутого тела и оставили много позитивных комментариев под постом.

"Вау", "Сексуальная женщина", "Красиво", "Так мило", "Красивое тело", - отметили подписчики.

instagram.com/valeria_lukyanova21

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа.

Персона
Одесская Барби (Валерия Лукьянова)
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