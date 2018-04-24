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Украинская Барби сверкнула голой грудью: пикантное фото

2.2тЧитать новость на украинском

Знаменитая украинская Барби, одесситка Валерия Лукьянова похвасталась очередными откровенными фотографиями перед своими поклонниками.

Девушка вновь продемонстрировала свое голое подтянутое тело, прикрыв интимные части тела руками. Соблазнительный снимок эпатажная модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото Валерия изображена в непривычном для нее образе: из гламурной блондинки, напоминающей куклу Барби, она превратилась в фитнес-модель. При этом Валерия также перекрасила волосы в розово-сиреневые оттенки.

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Всего за несколько часов пикантное фото Лукьяновой оценили лайками более 6 тысяч человек, еще почти 500 оставили под снимком свои комментарии.

Как сообщал "Обозреватель", украинская Барби, модель Валерия Лукьянова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа: из болезненно худой она прератилась в подтянутую и спортивную красотку.

Персона
Одесская Барби (Валерия Лукьянова)
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