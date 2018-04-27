Украинская Барби пикантно сообщила о кардинальной смене имиджа: откровенное фото

Знаменитая украинская Барби Валерия Лукьянова в очередной раз шокировала своих поклонников резкой сменой имиджа, порадовав их пикантным снимком.

Девушка кардинально сменила прическу: теперь ее длинные волосы стали разноцветными. Из яркой блондинки Валерия превратилась в "куклу" с фиолетовыми волосами с прядями малинового цвета. Об этом говорят снимки, которые Лукьянова опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Украинская Барби характерным для нее образом сообщила фанам об изменениях: она сфотографировалась в одном белье, чем также привела многих в восторг.

Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) 26 Апр 2018 в 8:55 PDT

За короткий период времени ее фото собрало несколько тысяч лайков и множество комментариев с комплиментами.

Однако, некоторые поклонники эффектной одесситки все же остались недовольны - они считают, что с белокурыми волосами она выглядела лучше.

Как сообщал "Обозреватель", украинская Барби, модель Валерия Лукьянова удивила фанатов кардинальной сменой имиджа: из болезненно худой она прератилась в подтянутую и спортивную красотку.