Украинка вышла в финал конкурса "Мисс Италия 2019": что о ней известно

Украинка Ирина Николи стала финалисткой итальянского национального конкурса "Мисс Италия 2019".

Так, об этом говорится в группе "Українці в Італії" в Facebook. "20-летняя украинка Ирина Николи стала финалисткой конкурса "Мисс Италия 2019". В предварительном отборе она выиграла титул "Miss Miluna Lombardia", — говориться в заметке.

Ирина Николи Фото из Instagram

Ирина Николи Фото из Facebook

Ирина Николи Фото из Facebook

Отметим, что Ирина родилась в Черновцах, а сейчас проживает в городке Алта Валле Интеви, в провинции Комо (Италия). В настоящее время она учится в университете в Швейцарии, на факультете экономики и менеджмента.

Ирина Николи Фото из Facebook

Ирина Николи Фото из Facebook

Ирина Николи Фото из Facebook

Ирина с 14 лет занималась каратэ (коричневый пояс), плаванием, лыжным спортом, теннисом. С семи лет играет на саксофоне. Снималась во второстепенных ролях в кино — в фильме "Murder Mystery".

Ирина Николи Фото из Facebook

Ирина Николи Фото из Instagram

Ирина Николи Фото из Instagram

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