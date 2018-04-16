Украинка стала победительницей престижного конкурса красоты в США

Молодая украинка Яна Власюк, которая родом из города Нововолынск (Волынская область), завоевала победу на престижном конкурсе красоты в США.

Яна более двух лет проживает в штате Пенсильвания, США. Она стала победительницей регионального этапа самого престижного конкурса красоты в мире для девушек, старше 25 лет Mrs. Globe (Миссис Земной шар), пишет БУГ.

Нововолынская красавица получила титул Миссис Пенсильвания и в июне будет бороться за звание "Миссис США", чтобы представить страну в финале конкурса Mrs. Globe.

Яна Власюк БУГ

Власюк поделилась, что заявку на участие подала совершенно случайно и даже не рассчитывала, что войдет в состав участниц.

"В интернете наткнулась на сайт, а мне сразу выскочила заявка и я решила "ради прикола" написать. Даже не думала и не рассчитывала ни на что, но через несколько дней мне позвонили и предложили пойти на конкурс", - поделилась девушка.

Она также рассказала что конкурс проходил без телекамер, так как локальные этапы обычно не транслируют. Было около 15-ти участников. В программе были и дефиле в вечерних платьях, и в купальниках, и другие испытания.

Одержав победу в своем штате Пенсильвания, Яна в июне будет бороться за титут Миссис США, который будет проходить в Калифорнии. Если ей удастся его получить, то далее она будет представлять Америку на финальном этапе "Миссис Земной шар" в Китае, где будут участники из других стран.

Яна Власюк БУГ

"После выигрыша началась подготовка, покупка одежды на конкурс, заказ макияжа, прически, проведение благотворительных акций. Каждый понедельник организаторы проводят конференц-звонки, где мы обсуждаем вопросы и новости, а по средам у нас проводится вебинар social-media classes. В этом конкурсе нам дают фонд- WiN foundation (woman in need foundation) и каждая участница должна провести fundraiser, где собирать деньги на этот фонд (это обязательное условие)", - отметила Яна.

Отметим, конкурс Mrs. Globe является ежегодной международной презентацией красоты, участие в котором могут принять женщины в возрасте старше 25 лет или замужние девушки. Это самый престижный конкурс для замужних женщин в мире. В соревнованиях за титул самой красивой женщины планеты принимают участие представительницы более 70 стран.

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