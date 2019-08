Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Украинская красавица и модель Мария Оз не просто обратила на себя взгляды тысяч пользователей, но и буквально "взорвала" сеть огромными кукольными глазами.

Самое удивительное то, что снимки Марии — это не фотошоп. По словам девушки, такие необычные глаза достались ей от отца. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из топ-10 лучших фото модели.

Мария Оз Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Оз признана пользователями сети обладательницей самых больших глаз в мире. Модель работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar, сотрудничала с брендами и поп-звездами, такими как Иваном Дорном и Верой Брежневой.

