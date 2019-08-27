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Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

1.8т Читать материал на украинском

Украинская красавица и модель Мария Оз не просто обратила на себя взгляды тысяч пользователей, но и буквально "взорвала" сеть огромными кукольными глазами.

Самое удивительное то, что снимки Марии — это не фотошоп. По словам девушки, такие необычные глаза достались ей от отца. В связи с этим OBOZREVATEL решил сделать подборку из топ-10 лучших фото модели.

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Новости
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Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Украинка с самыми большими в мире глазами: топ-10 лучших фото

Мария Оз

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Оз признана пользователями сети обладательницей самых больших глаз в мире. Модель работает с популярным сервисом аренды платьев и аксессуаров Oh My Look и G.Bar, сотрудничала с брендами и поп-звездами, такими как Иваном Дорном и Верой Брежневой.

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Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
фуууу.....пучеглазая лолита! чичи вылупила свои!
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Raider Raider
Raider Raider
Страшная жаба , губы эти выпячивает из последних сил , фу гадость...
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Serov Oleg
Serov Oleg
явная шизофрения у,как-бы,модели...
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