Украинка рассказала, как из-за визита к косметологу лишилась красоты, карьеры и имущества

Украинская журналистка Ирина Матвиенко рассказала, как сходила на косметический массаж, который стоил ей красоты, карьеры и даже квартиры.

Подробностями женщина поделилась с журналистами программы "ТСН.Тиждень". По словам Ирины, в 2013 году она записалась на процедуры к косметологу Александре Чернявской. Но уже после третьего сеанса ее лицо покрылось гнойными высыпаниями. Как отметила Матвиенко, специалист никак на это не реагировала и ей пришлось самой ее "останавливать". Журналистка также заявила, что тогда в салоне ей занесли подкожного клеща (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Эта ситуация стоила мне работы, заработка, карьеры, какой-то личной жизни, я реально была страшная... Мне тогда занесли подкожного клеща в салоне", – рассказала Ирина.

Ирина Матвиенко. скриншот с видео

Косметолог Александра Чернявская (слева на фото). скриншот с видео

Женщина добавила: чтобы вернуть утраченную красоту, она долго лечилась в Украине, потом за рубежом, а также залезла в долги. Само же лечение негативно повлияло на ее здоровье.

"Мне стоило это 10000 долларов. Мне ничего нельзя было есть, я похудела до 47 кг. Начала отказывать печень, почки... Началась желтуха", – призналась Матвиенко.

Ирина Матвиенко. скриншот с видео

Ирина Матвиенко. скриншот с видео

За семь лет жизнь Ирины кардинально изменилась – она стала мамой двоих сыновей. А когда встал вопрос об оформлении квартиры, оказалось, что на ее имя есть арест. Кроме имущества была заблокирована карта соцпомощи на детей.

Ирина Матвиенко. скриншот с видео

"Как оказалось, в 2014 году косметолог подала в суд на Ирину из-за ее поста в соцсети Facebook. Специалист просила компенсировать ей моральный ущерб за огласку того, что она испортила журналистке кожу. Чернявская запросила 60 тысяч гривен", – говорится в сюжете.

К слову, когда Ирине пришло письмо с вызовом, она как раз лечилась за границей. Поэтому суд прошел без нее ивынес решение заочно – компенсировать ущерб наболее 5 тысяч гривен. Так как женщина об этом не знала, суд наложил арест на ее счета и имущество. Сейчас журналистке придется судиться с косметологом, чтобы вернуть себе свои права.

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