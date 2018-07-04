Уход за кожей летом: три непростительные ошибки

Для женщин очень важно правильно ухаживать за своей кожей. Ведь все наши ежедневные привычки могут позитивно или негативно отразиться на нашем лице.

Чтобы сохранить кожу здравой, упругой и молодой на долгие годы, нужно соблюдать несколько простых правил. OBOZREVATEL рассказывает о трех самых распространенных ошибках девушек, которые ни в коем случае нельзя допускать.

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Умывание

Во время умывания на состояние вашей кожи очень сильно влияет температура води. В уходе лучше не использовать холодною воду. Из-за нее сужаются сосуды и уменьшается кровоснабжение, что в свою очередь ухудшает питание кожи. А вот горячая может привести к потере эластичности и появлению морщин на лице. Поэтому умываться следует водой комнатной температуры.

Также иногда полезно принимать контрастный душ. Умывайтесь теплой водой попеременно с прохладной. Это послужит хорошей "гимнастикой" для сосудов и обеспечит коже хорошее питание.

Тоник

Не использовать тоник – одна из распространенных ошибок. Тоник сохраняет кислотно-щелочной баланс кожи на нормальном уровне и придает ей эластичности. Это средство можно купить в магазине косметики, обычной аптеке или даже приготовить дома.

Пудра

Если девушка постоянно использует пудру, это может привести к высыпанию на лице. Поэтому ее лучше наносить один раз, а в течение дня немного подправить макияж. И не забывайте о матирующих салфетках. Чем меньше косметики будет на вашем лице летом, тем здоровее будет ваша кожа.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая ведущая "Зважених та щасливих", блогер и консультант по питанию Мирослава Ульянина рассказала, как следует питаться летом.