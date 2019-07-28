"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников новым снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.

Так, артистка сфотографировалась в коротком топе и трусах с высокой талией, продемонстрировав стройную фигуру. Снимок Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль продемонстрировала соблазнительные формы Фото из Instagram

Отметим, что снимок 34-летней Тины вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото из Instagram

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Тина Кароль в откровенном наряде Фото из Instagram

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль эффектно оголила спину Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонниковдругим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся