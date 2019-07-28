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"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

2.8т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников новым снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.

Так, артистка сфотографировалась в коротком топе и трусах с высокой талией, продемонстрировав стройную фигуру. Снимок Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль продемонстрировала соблазнительные формы

Фото из Instagram

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Отметим, что снимок 34-летней Тины вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой
"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль в откровенном наряде

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Соблазнительная Тина Кароль

Фото из Instagram

"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Тина Кароль эффектно оголила спину

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонниковдругим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Мда! Полный порядок.
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