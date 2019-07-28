"Ух, убила": Кароль поразила фанов стройной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников новым снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.
Так, артистка сфотографировалась в коротком топе и трусах с высокой талией, продемонстрировав стройную фигуру. Снимок Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль продемонстрировала соблазнительные формы
Фото из Instagram
Отметим, что снимок 34-летней Тины вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Тина Кароль в откровенном наряде
Фото из Instagram
Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль эффектно оголила спину
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонниковдругим горячим кадром. Она позировала в белье, вскружив голову фанатам соблазнительным взглядом.
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