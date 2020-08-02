Названы продукты, которые борются со старением кожи

Ученые из Университета Эдинбурга заявили, что реальным способом сохранить молодость и здоровье кожи является сбалансированное питание.

В частности, в рацион стоит включить овощи, орехи, фрукты и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, в то же время потребление богатой железом пищи, такой как красное мясо, необходимо ограничить, сообщает The Sun.

Так, стоит сделать акцент на пище с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена, минералов, которые обладают противовоспалительными свойствами и помогают процессам восстановления.

Как поясняют ученые, ежедневное употребление овощей и фруктов защищает клетки от старения и помогает справляться с воспалительным процессом.

В то же время избыточное количество гормонов роста в организме, ускоряющих старение, уменьшает низкобелковая диета.

В рацион должны входить полезные жиры (орехи, семена и т.д.), продукты с высоким содержанием клетчатки и цельная необработанная пища.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Университета Наварры, Испания, назвали продукты, которые ускоряют старение человека.