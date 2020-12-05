Ученые назвали напиток, который может остановить выпадение волос и стимулировать рост

София Ковнир Красота 03:20, 5.12.2020

Ученые из Национального центра биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information) пришли к выводу, что зеленый чай может остановить процесс выпадения волос. В этом напитке содержится много органических веществ.

Так, катехины блокируют негативные эффекты тестостерона и дигидротестостерона, из-за которых волосы плохо растут. Об этом сообщает Daily Express.

Как выяснилось, эксперты провели исследование, в ходе которого на кожу пациентов, которые страдают от выпадения волос, нанесли экстракт EGCG, полученный из зеленого чая.

Позже стало известно, что у 80% участников значительно увеличилась активность роста волос.

Выпадение волос
www.pinterest.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые поборовшие COVID-19 пациенты жалуются на чрезмерное выпадение волос. Врачи подтверждают это проявление у части инфицированных.

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Lady Красота

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