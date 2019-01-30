Участница "Танців з зірками" засветила пышную грудь: пикантные фото

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) поделилась очередными откровенными снимками.

Фото Анастасия опубликовала на свой странице в Instagram. Так, на одном из них она позировала в черном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

"Осваиваю новую профессию. Подводная съемка, дорого, обращайтесь. За утопленные телефонны ответственность не несу", — написала Кумейко.

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

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Также она поделилась еще одним фото, на котором крупным планом засветила свой бюст.

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Анастасии. Они засыпали ее комплиментами.

"Не могу определиться, что из всего показанного, наиболее привлекательное", — написал один из пользователей сети.

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Анастасия Кумейко Фото: instagram/anastasia_domination

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам в сети эротический танец.

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