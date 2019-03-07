Участница "Танців з зірками" обнажила грудь в пикантной фотосессии

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) обнажила грудь в пикантной фотосессии.
Так, короткие видео со съемок она опубликовала в личных Instagram-сториз. На одном из них артистка позировала в красном боди, оголив грудь. Прикрывала интимную часть тела Кумейко руками.
Анастасия Кумейко
Фото: instagram/anastasia_domination
Также на других роликах Анастасия позировала в прозрачных чулках и в прозрачном боди, которые отлично подчеркнули ее подтянутую фигуру и пышный бюст.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко порадовала поклонников новым горячим танцем.
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