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/Красота

Участница "Танців з зірками" обнажила грудь в пикантной фотосессии

19.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) обнажила грудь в пикантной фотосессии.

Так, короткие видео со съемок она опубликовала в личных Instagram-сториз. На одном из них артистка позировала в красном боди, оголив грудь. Прикрывала интимную часть тела Кумейко руками.

Участница "Танців з зірками" обнажила грудь в пикантной фотосессии

Анастасия Кумейко

Фото: instagram/anastasia_domination

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Также на других роликах Анастасия позировала в прозрачных чулках и в прозрачном боди, которые отлично подчеркнули ее подтянутую фигуру и пышный бюст.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita и участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко порадовала поклонников новым горячим танцем.

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Персона
Анастасия Кумейко
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