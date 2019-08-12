Участница "Мисс Украина" попала в скандал из-за огромной груди: видео

Вокруг участницы конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Марины Киосе разгорелся скандал из-за обвинений в том, что у нее искусственная грудь, что является грубым нарушением условий.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Все началось с атаки в соцсетях. "Зачем вы врете, что у вас свои грудь? Видно, что силикон", "Грудь такого размера натуральная такая не будет", "Сколько денег за такую грудь заплатила?" – писали девушке.

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Чтобы узнать, не врет ли она, журналисты отвели Киосе к пластическому хирургу. Врач использовал три способа для проверки форм девушки.

"Первый способ – пальпатурный. Второй – снизу посветить на грудь фонариком в темноте. Третий – внешний вид груди в лежачем положении. Если грудь расходится – значит натуральная", – объяснил хирург.

Все три проверки Киосе прошла успешно. По словам врача, ее грудь действительно не подвергались пластике.

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Марина Киосе Соцсети Марины Киосе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы конкурса красоты показали фотографии претенденток на корону.

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