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"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

5.6т Читать материал на украинском

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская сверкнула фигурой в соблазнительном платье.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, получив от поклонников комплименты.

Актеры "Универ"

Актеры "Универ"

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Она позировала в длинном зеленом платье с очень глубоким декольте, через которое практически выпала грудь наружу. "Перчинку" добавил внушительных размеров разрез, оголивший длинные ноги Самбурской. Что примечательно, она использовала практически незаметный макияж.

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В комментарии актриса рассказала, что набрала с собой пять пар босоножек и столько же платье в отпуск, боясь, что не успеет все переносить. Но отель, в котором она остановилась, вполне способствовал тому, чтобы наряжаться.

Ну а я тем временем продолжаю свой отпуск и на этот раз мне посчастливилось остановиться в отеле @wkohsamui Что могу сказать, когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и 5 красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! В этом отеле весь мой гардероб уместен. Ну люкс он всегда люкс 😉 Заходите в акаунт, знакомьтесь с видами, влюбляйтесь и конечно же если полетите на Самуи и захотите настоящей роскоши, то вам непременно в @wkohsamui

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

"Вам идет естественный макияж", "Грудью нужно ребенку кормить, а не на публику выкладывать. Когда уже ты образумишься? И почему только одна половина, а не две целых", "Естественная и красивая", "Просто огонь", "Анастасия, у Вас грудь выпала", "Зеленый к лицу", – написали в комментариях.

"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

instagram.com/samburskaya

"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети
"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети
"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети
"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети
"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это наверное впервые, за долгое время, когда я довольна своим телом, причём не имея тренировок уже более 3 месяцев... вывод... вывода нет. но есть купальник от человека, который берет обычное боди и вырезает из него вот такие индивидуальные шедевры. Приятного просмотра его страницы @adamsaaks

Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

.instagram/samburskaya

"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

.instagram/samburskaya

"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

.instagram/samburskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Самбурская сделала неожиданное заявление об Украине. Она призналась, что испытывает боль из-за войны между странами.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
Теги
Красота шоу-бизнес
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