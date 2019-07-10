"У вас грудь выпала!" Звезда "Универа" вызвала ажиотаж в сети

Скандальная российская актриса, звезда сериала "Универ. Новая общага" Настасья Самбурская сверкнула фигурой в соблазнительном платье.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, получив от поклонников комплименты.

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Она позировала в длинном зеленом платье с очень глубоким декольте, через которое практически выпала грудь наружу. "Перчинку" добавил внушительных размеров разрез, оголивший длинные ноги Самбурской. Что примечательно, она использовала практически незаметный макияж.

В комментарии актриса рассказала, что набрала с собой пять пар босоножек и столько же платье в отпуск, боясь, что не успеет все переносить. Но отель, в котором она остановилась, вполне способствовал тому, чтобы наряжаться.

"Вам идет естественный макияж", "Грудью нужно ребенку кормить, а не на публику выкладывать. Когда уже ты образумишься? И почему только одна половина, а не две целых", "Естественная и красивая", "Просто огонь", "Анастасия, у Вас грудь выпала", "Зеленый к лицу", – написали в комментариях.

instagram.com/samburskaya

.instagram/samburskaya

.instagram/samburskaya

.instagram/samburskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Самбурская сделала неожиданное заявление об Украине. Она призналась, что испытывает боль из-за войны между странами.

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