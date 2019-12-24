У российской звезды лопнула силиконовая грудь: врач дал прогноз

Если у известной телеведущей Леры Кудрявцевой после разрыва силиконового импланта не была повреждена ткань, процесс выздоровления будет быстрым.

Такой прогноз изданию "Дни.ру" дал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, подведя итоги операции, которую провели на молочной железе известной россиянке.

"Иногда капсула бывает безумно твердой и сильно давит на имплант, деформируя его по причине возможного повреждения, заводского брака – вариаций очень много. Если речь идет об обычном повреждении импланта, и жидкость вышла в зоне грудной клетки, значит имела место травма или дефект самого импланта", – рассказал доктор.

Кудрявцева после операции Instagram Леры Кудрявцевой

По его словам, надрыв импланта может произойти у кого угодно, однако такие случаи – большая редкость.

"С контрактурой такое бывает почаще. Причиной является индивидуальная реакция организма на имплантирование молочных желез. В обоих случаях мы удаляем имплант. Если есть капсула – ее тоже. Затем дренируем и прочищаем полость, где был установлен имплант, ставим дренажи и наблюдаем за состоянием организма в целом. После этого назначаем антибиотики", – пояснил он.

Кудрявцева провела операцию из-за разрыва импланта Instagram Леры Кудрявцевой

Врач также пояснил, что после процедуры поврежденная ткань исследуется на наличие онкологии. Затем пациенту назначается стационарное лечение в течение трех-семи дней.

"Если у пациента все хорошо, его ничего не беспокоит, мы отпускаем его домой на амбулаторное лечение, он приходит на плановые осмотры и через пару недель после проведенных манипуляций можно говорить о выздоровлении", – подчеркнул Аль-Юсеф.

Лера Кудрявцева instagram/leratv

Как сообщал OBOZREVATEL, Кудрявцева лично призналась, что у нее лопнул имплант. По словам звезды, ей гарантировали пожизненное использование. Женщине провели тяжелую операцию.

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