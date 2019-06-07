У "Мисс Евразия-2019" из Украины украли победную корону: модель сделала сенсационное заявление

Украинская модель Анна Костенко, которая победила в конкурсе "Мисс Евразия-2019" пообещала выйти замуж за того, кто вернет ей корону.

Трофей похитили из ее гостиничного номера. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/kostenko_anika

"Я надеюсь, что в этом мире еще остались сильные духом мужчины, которые помогут мне ее вернуть. Это ведь задача для настоящего мужественного рыцаря, а не для нежной принцессы, как я. Мое сердце свободно и если такой мужчина найдется и вернет мне корону, я готова выйти за него замуж. Возможно, это воля судьбы и это мой шанс не только вернуть корону, но и встретить достойного человека, который станет моим мужем", - заявила девушка.

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

instagram.com/kostenko_anika

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская модель, обладательница титула "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина родила супругу и королю Малайзии Мухаммаду V наследника.

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