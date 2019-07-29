У конкурса красоты "Мисс Украина" появилась своя аллея

Состоялось последнее испытание для претенденток на главную корону страны "Мисс Украина-2019".

В этот раз девушки выполнили благородное и экологически полезное задание - высадили аллею "Мисс Украина" в парке им. Т. Шевченко. Теперь одну из самых популярных зеленых зон столицы будут украшать кусты сирени, которые станут не только прекрасной фотозоной для активных пользователей соцсетей и простых горожан, но и символом общественной значимости и важности тех социальных ценностей, которые пропагандирует конкурс.

Напомним, что в этом году комитет конкурса "Мисс Украина" особенно тщательно готовил испытания для участниц проекта. После грандиозной презентации претенденток в ходе дальнейшего отбора девушкам пришлось преодолеть полосу препятствий "Гонка нации" и принять участие в женском гольф-турнире. В ходе соревнований девушки продемонстрировали свою разносторонность и позитивные качества характера. По итогам каждого испытания были определены победительницы, которые получили награды и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.

А уже в начале августа будут объявлены имена 25 красавиц, которые на завершающем этапе конкурса будут отчаянно бороться за звание самой красивой девушки и главную корону страны "Мисс Украина-2019". Интригующий и долгожданный финал этого изысканного и насыщенного эстетикой соревнования состоится в сентябре.

Хотим напомнить, что уже стартовала продажа билетов на главное шоу страны "Мисс Украина 2019". Билеты

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