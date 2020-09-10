У канадки из-за домашнего окрашивания волос возник отек на все лицо. Фото

Жительница Канады, парикмахер Шерри Виртью покрасила волосы в домашних условиях, а через несколько дней у нее возник отек лица и она не могла открыть глаза.

Так, 41-летняя женщина рассказала, что меняла цвет волос самостоятельно шесть раз за всю жизнь. До сих пор не возникало никаких проблем. Однако во время последнего окрашивания она почувствовала небольшой зуд, но не придала этому значения, сообщает Daily Mail (фото смотрите ниже).

Женщина до покраски. dailymail.co.uk

Виртью повторила процедуру через некоторое время. Ее кожа на голове и шее снова начала чесаться, а потом распухла. Через три дня женщина не смогла открыть глаза на утро из-за отека лица. Тогда она поняла, что получила аллергическую реакцию на один из составляющих краски и обратилась за медицинской помощью.

В Шерри возник отек из-за покраски. dailymail.co.uk

Шерри понадобился месяц, чтобы избавиться от последствий окрашивания. За это время она дважды побрила голову, чтобы избавиться от токсинов, которые оставались на коже. Поэтому она призвала других женщин всегда делать тест на аллергическую реакцию перед нанесением любого косметического средства.

Шерри была вынуждена побрить голову. dailymail.co.uk

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