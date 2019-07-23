"Ты — секс!" Звезда российских сериалов завела сеть эротическими снимками

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань поделилась с поклонниками эротическими снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала на пляже в красном купальнике в соблазнительных позах.

"Наши мечты — это отражение нас самих. Когда мы мечтаем, мы настоящие", — написала Горбань.

Мария Горбань Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Мария Горбань Фото из Instagram

Мария Горбань в откровенном купальнике Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала отличную фигуру Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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