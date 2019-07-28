"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила сеть соблазнительным снимком.
На нем звезда позировала в бассейне, в достаточно откровенной позе, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.
"Просто красивый летний день. Интересно, какой процент мужчин берет телефон в руки и предлагает сфотографировать? 5% хотя бы будет?", — поинтересовалась Крук.
Валерия Крук
Фото из Instagram
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что в комментариях к фотографии поклонники звезды засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Валерия Крук в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку"
Фото из Instagram
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Валерия Крук
Фото из Instagram
Валерия Крук засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Валерия Крук сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором засветила роскошную грудь.
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