"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

На нем звезда позировала в бассейне, в достаточно откровенной позе, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.

"Просто красивый летний день. Интересно, какой процент мужчин берет телефон в руки и предлагает сфотографировать? 5% хотя бы будет?", — поинтересовалась Крук.

Валерия Крук Фото из Instagram

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях к фотографии поклонники звезды засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Валерия Крук в откровенном купальнике Фото из Instagram

Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку" Фото из Instagram

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Валерия Крук Фото из Instagram

Валерия Крук засветила пышную грудь Фото из Instagram

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Валерия Крук сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором засветила роскошную грудь.

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