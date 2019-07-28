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"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

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Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

На нем звезда позировала в бассейне, в достаточно откровенной позе, а фото опубликовала на своей странице в Instagram.

"Просто красивый летний день. Интересно, какой процент мужчин берет телефон в руки и предлагает сфотографировать? 5% хотя бы будет?", — поинтересовалась Крук.

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что в комментариях к фотографии поклонники звезды засыпали ее комплиментами.

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото
"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото
"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото
"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Валерии Крук, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук засветила оголенную "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Соблазнительная Валерия Крук

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Ты — огонь": украинская телезвезда вызвала восторг соблазнительным фото

Валерия Крук сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Крук порадовала поклонников снимком, на котором засветила роскошную грудь.

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Персона
Валерия Крук (Сolbaba)
Место
Украина
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