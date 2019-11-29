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30 ноября • обновлено в 11:13
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/ Красота

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

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Каждая женщина стремится выглядеть стильно и молодо, но иногда в погоне за модой и собственной уникальностью она может себе только навредить.

OBOZREVATEL расскажет о топ-4 ошибках в окрашивании волос, которые добавляют женщине лишние годы.

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: infoniac.ru

Слишком светлые тона

Модную нынче платину, пепельные и ледяные серые оттенки лучше оставить для экспериментов юным девушкам. Холодные тона сделают образ бледным, контуры лица размытыми, а возрастные изменения явными.

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: womans.ws

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: dnevniq.com

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Ровный черный цвет волос

С возрастом кожа становится бледнее, теряет яркий румянец, и темный однотонный цвет также усугубит ситуацию. С ним волосы будут смотреться как парик, к тому же темный оттенок акцентирует внимание на всех недостатках кожи, особенно на возрастных изменениях — морщинах, заломах, пигментации.

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: pinterest.com

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: glamour.com

Красные оттенки

Красный цвет также не сделает образ более ярким. Ведь такой оттенок бросает тень на кожу, подчеркивает каждую складочку, залом, морщинку.

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: myhairstyles.ru

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: fashion-journal.ru

Мелирование

Классическое мелирование, особенно широкое (когда берется большая прядь и на нее наносится блик), может добавить возраста так же, как и слишком светлые оттенки.

Цвет волос, который старит: топ-4 ошибочных вариантов

Фото: womans.ws

Ранее OBOZREVATEL рассказал о самых простых и распространенных ошибках в макияже, которые старят. Их допускает почти каждая девушка.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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