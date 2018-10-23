''Тростиночка'': 53-летняя украинская звезда восхитила сеть снимком топлес

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат восхитила своих фанатов откровенным снимком топлес.

Так, 53-летняя звезда предстала перед камерой без белья, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соблазнительное фото опубликовано на Instagram-странице Ассии.

Поклонники знаменитой скрипачки пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит Ахат в своем возрасте.

"Тростиночка! Вот это фигура — мечта!" - прокомментировали пользователи откровенный снимок.

"Прекрасное фото и модель очаровательная!" — добавили некоторые из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 36-летняя певица, экс-солистка знаменитой "ВИА Гра" Вера Брежнева восхитила сеть спортивной фигурой.