Тренды татуажа, которые нужно попробовать: акварель на губах и помощь с растяжками

Перманентный макияж – это способ всегда выглядеть будто "при полном параде" и при этом практически напрочь забыть о ежедневном мейкапе. В 2020 году в моду вошли тренды татуажа, которые все больше имитируют естественную красоту и подчеркивают ее.

OBOZREVATEL рассказывает о главных трендах татуажа и что они из себя представляют.

Акварельный татуаж – тренд в косметологии, который появился совсем недавно, но буквально за год завоевал бешеную популярность. Секрет ее прост – вместо четких и заметных линий татуажа после процедуры получается ровный цвет губ с естественным напылением. Кроме того, акварельный татуаж – лучшее средство для тех, кто хочет сделать губы визуально более пухлыми и объемными, приподнять уголки и замаскировать мелкие шрамы, рубцы и пигментацию.

Однако, у процедуры есть и противопоказания – татуаж нельзя делать людям с синдромом иммунодефицита, онкологическим заболеванием, склонным к эпилепсии, имеющим сахарный диабет и психические расстройства. И, конечно, если вы переболели герпесом, экземой или угревой сыпью – также не рекомендуется проводить эту процедуру в течение полугода после болезни.

Этот тренд: чем незаметнее перманентный макияж, тем лучше, продолжает укреплять на позициях лидера все прочнее. В 2020 году большую популярность получил микрошейдинг – техника перманентного макияжа бровей, которая делает брови густыми, но при этом – натуральными.

В отличие от микроблейдинга, где к бровям как бы "дорисовывают" волоски, микрошейдинг работает за счет создания натуральной тени с помощью пиксельной процедуры растушевки. При этом, мастер не делает микропорезы, а наносит на кожу точки, в которые и вводится пигмент. В целом, процедура длиться немного дольше, чем микроблейдинг, но стоит того, ведь эффект держится около трех лет

Кстати, если решитесь делать подобную "пудровую" окраску бровей, не делайте их чересчур широкими, так как тренд на "брови как Брежнева" уже прошел.

Если вы любительница яркого макияжа бровей и безупречной их укладки "волосок к волоску", предлагаем воспользоваться уже популярной процедурой микроблейдинг. Это техника татуажа, при которой маленьким инструментом с нано-иголками мастер вбивает под кожу пигмент на глубину 0,2 мм. При этом, создаются микропорезы, с помощью которых рисуется имитация густых бровей и дополнительных волосков.

Держится данная картинка до полутора лет, после чего процедуру нужно повторять. В первое время цвет бровей может казаться слишком ярким, но уже спустя месяц пигмент "уйдет под кожу" и оттенок будет более натуральным.

Строгие линии и яркие подводки уходят из мира перманентного макияжа, уступая, как это всегда бывает – естественным тонам, маскирующимся под натуральный тон кожи. Так, на смену популярному в 2000-х яркому татуажу губ пришел бесконтурный макияж, который представляет собой полную растушевку цвета.

Такой же тренд пользуется спросом и для татуажа глаз – еще в 2019 многие модницы делали татуаж, имитирующий четкую стрелку по контуру ресниц, чтобы не тратить время на утренний мейкап и не мучиться, пытаясь нарисовать две одинаковые стрелки. Теперь же в моду входит растушевка строгой линии по росту ресниц. Такой прием зрительно увеличивает глаза, отвлекает внимание от морщинок и мешков, а также существенно помогает при нанесении косметики.

Перманентный макияж можно использовать не только для татуажа лица – сегодня эту процедуру можно делать практически на любой части тела. Оттеночная пигментация – новый тренд в мире косметологии, ставшая популярной на волне движения "свободные соски", суть которого в том, чтобы отказаться от бюстгальтеров.

Суть процедуры в том, чтобы сделать соски наиболее незаметными и с помощью пигмента придать им нюдовый оттенок, но – с четкими контурами.

Помните, в 2000-х в тренде был яркий черный татуаж бровей? Не менее популярным был розовый четкий контур губ и даже – зеленые брови-нитки. Главное, чтобы было поярче и погуще. Сегодня мода на броскость уходит, уступая натуральным линиям и оттенкам.

Не секрет, что перманентный макияж имеет и свой плюс, который для многих становится необходимым: с помощью постоянного мейкапа можно скрыть различные изъяны на коже: синяки, вены, визуально поднять скулы и подчеркнуть красоту бровей. Естественный мейкап, на который девушки часто тратят по часу в день, теперь можно сделать за одну процедуру у косметолога.

"Макияж без макияжа" - так еще называют данную технологию, которая сейчас становится все популярнее.

Растяжки – вот то слово и тот ночной кошмар, которого очень боятся беременные женщины, а также те, кто худеет и теряет больше десяти килограммов в весе. При существенном изменении контура тела, кожа начинает теряет эластичность и после возвращения в форму, остаются белые полосы, которые и называются растяжками.

Убрать их часто удается с помощью специальных кремов и упражнений, но бывает так, что следы они оставляют на всю жизнь. Перманентный макияж готов помочь и также методом пигментации уменьшит контрастность оттенков между цветом кожи и полосами.

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