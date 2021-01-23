Тренды окрашивания 2021: как стильно убрать седину мужчинам. Советы барбера

В современном мире седина у мужчин считается привлекательной. Но из-за психологического дискомфорта далеко не все готовы мириться с серебром в волосах и носить бороду с проседью.

В барбершопах и салонах красоты все большим спросом пользуется услуга камуфлирования волос. OBOZREVATEL расспросил довольно известного в Киеве барбера Павла Машкина обо всем, что касается окрашивания и камуфлирования седины, а также об актуальных трендах в мужских прическах и проблеме выпадения волос.

Что такое камуфляж волос и бороды

"Камуфляж седины – это процедура окрашивания седых волос более щадящими красителями. При такой процедуре не происходит полноценного окрашивания, а седые волосы меняют цвет на более натуральный", – объясняет барбер.

Киевский барбер рассказал об актуальных трендах в мужских прическах Instagram Павла Машкина

В целом, это процедура, имеющая мало общего с традиционным окрашиванием. Она:

не меняет натуральный цвет волос;

не затрагивает те волосы, в которых еще сохранился природный темный или светлый пигмент;

смотрится натурально даже при отрастании корней.

Как рассказывает Павел Машкин, седина не пропадает, а становится незаметной, волосы же окрашиваются в естественный натуральный цвет.

Все бренды, которые представляют красители для камуфлирования седины, действуют примерно одинаково, а для волос головы, бороды и усов применяется одна краска. Машкин работает с самым распространенным брендом в мужском зале – American Crew.

Камуфлирование седых волос делается только мужчинам. mastera-krasoty.ru

Специфические нюансы процедуры

Специалист рекомендует проводить такую процедуру в парикмахерской. Поскольку есть большая вероятность передержать краситель и получить совершенно другой тон, чем этого бы хотелось. Барбер советует следовать всем инструкциям и особенно тщательно смывать краску.

Камуфлирование седых волос у мужчин. frisor.ua

"Если у клиента натуральный цвет волос темный (2-5 уровни глубины тона), то во избежание окрашивания кожи вдоль краевой линии роста волос, ее следует обработать кремом, бальзамом или чем-то жирным. Либо же после процедуры камуфлирования, если кожа все-таки окрасилась, пигмент следует удалить специальным составом (color remover)", – отметил эксперт.

В салоне вся процедура займет 20-30 минут.

Новые тренды мужской стрижки

По словам Павла, в последнее время популярны как короткие, так и удлиненные формы стрижек. Большое внимание при этом специалисты уделяют деталям: делают более плавные переходы от коротких к длинным волосам, создают определенные нюансы, которые подчеркивают индивидуальность каждого клиента. Большое значение придается также укладке волос.

Самая модная мужская стрижка 2021. Личный архив Павла Машкина

Машкин утверждает, что на кардинальные перемены решаются все больше украинцев. Ведь сегодня в мужском зале на пике популярности – процедура сложного окрашивания с предварительным обесцвечиванием волос. Что касается стрижки, то все чаще мужчины выбирают "фэйд" – плавный переход от самых коротких к более длинным волосам.

"Пожалуй, самой популярной у моих клиентов является стрижка с элементом фэйда. Это может быть кроп, сайд-парт и так далее. Также многие клиенты предпочитают удлиненные формы (когда стрижка делается ножницами, чтобы сохранить длину волос). Но и такие удлиненные стрижки в большинстве случаев завершаются добавлением элементов фэйда, и нижняя часть висков и затылка сводится на нет", – поделился барбер.

Все больше мужчин выбирают фэйд. Личный архив Павла Машкина

Что делать, если выпадают волосы

Специалист дал несколько советов, которые помогут уберечь волосы от выпадения.

Не мойте волосы слишком горячей водой;

После мытья вытирайте голову промакивающими движениями;

Не растирайте волосы полотенцем;

Старайтесь хотя бы 1-2 раза в неделю пользоваться кондиционером или бальзамом для волос.

"Если столкнулись с проблемой выпадения волос – нужно срочно идти к специалисту трихологу. Для того, чтобы решить проблему, необходимо определить ее источник. Выпадение волос может быть вызвано стрессом, диетой, наследственностью", – объяснил Павел.

Как рассказывал OBOZREVATEL, названы стильные женские прически в 2021 году. В моду возвращается обычная коса из трех прядей, а также кудри с пробором посередине. Кроме того, на пике популярности будет хвост, украшенный шелковым платком.