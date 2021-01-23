Тренды окрашивания 2021: как стильно убрать седину мужчинам. Советы барбера

В современном мире седина у мужчин считается привлекательной. Но из-за психологического дискомфорта далеко не все готовы мириться с серебром в волосах и носить бороду с проседью.

В барбершопах и салонах красоты все большим спросом пользуется услуга камуфлирования волос. OBOZREVATEL расспросил довольно известного в Киеве барбера Павла Машкина обо всем, что касается окрашивания и камуфлирования седины, а также об актуальных трендах в мужских прическах и проблеме выпадения волос.

"Камуфляж седины – это процедура окрашивания седых волос более щадящими красителями. При такой процедуре не происходит полноценного окрашивания, а седые волосы меняют цвет на более натуральный", – объясняет барбер.

В целом, это процедура, имеющая мало общего с традиционным окрашиванием. Она:

не меняет натуральный цвет волос;

не затрагивает те волосы, в которых еще сохранился природный темный или светлый пигмент;

смотрится натурально даже при отрастании корней.

Как рассказывает Павел Машкин, седина не пропадает, а становится незаметной, волосы же окрашиваются в естественный натуральный цвет.

Все бренды, которые представляют красители для камуфлирования седины, действуют примерно одинаково, а для волос головы, бороды и усов применяется одна краска. Машкин работает с самым распространенным брендом в мужском зале – American Crew.

Специфические нюансы процедуры

Специалист рекомендует проводить такую процедуру в парикмахерской. Поскольку есть большая вероятность передержать краситель и получить совершенно другой тон, чем этого бы хотелось. Барбер советует следовать всем инструкциям и особенно тщательно смывать краску.

"Если у клиента натуральный цвет волос темный (2-5 уровни глубины тона), то во избежание окрашивания кожи вдоль краевой линии роста волос, ее следует обработать кремом, бальзамом или чем-то жирным. Либо же после процедуры камуфлирования, если кожа все-таки окрасилась, пигмент следует удалить специальным составом (color remover)", – отметил эксперт.

В салоне вся процедура займет 20-30 минут.

По словам Павла, в последнее время популярны как короткие, так и удлиненные формы стрижек. Большое внимание при этом специалисты уделяют деталям: делают более плавные переходы от коротких к длинным волосам, создают определенные нюансы, которые подчеркивают индивидуальность каждого клиента. Большое значение придается также укладке волос.

Машкин утверждает, что на кардинальные перемены решаются все больше украинцев. Ведь сегодня в мужском зале на пике популярности – процедура сложного окрашивания с предварительным обесцвечиванием волос. Что касается стрижки, то все чаще мужчины выбирают "фэйд" – плавный переход от самых коротких к более длинным волосам.

"Пожалуй, самой популярной у моих клиентов является стрижка с элементом фэйда. Это может быть кроп, сайд-парт и так далее. Также многие клиенты предпочитают удлиненные формы (когда стрижка делается ножницами, чтобы сохранить длину волос). Но и такие удлиненные стрижки в большинстве случаев завершаются добавлением элементов фэйда, и нижняя часть висков и затылка сводится на нет", – поделился барбер.

Специалист дал несколько советов, которые помогут уберечь волосы от выпадения.

Не мойте волосы слишком горячей водой;

После мытья вытирайте голову промакивающими движениями;

Не растирайте волосы полотенцем;

Старайтесь хотя бы 1-2 раза в неделю пользоваться кондиционером или бальзамом для волос.

"Если столкнулись с проблемой выпадения волос – нужно срочно идти к специалисту трихологу. Для того, чтобы решить проблему, необходимо определить ее источник. Выпадение волос может быть вызвано стрессом, диетой, наследственностью", – объяснил Павел.

Как рассказывал OBOZREVATEL, названы стильные женские прически в 2021 году. В моду возвращается обычная коса из трех прядей, а также кудри с пробором посередине. Кроме того, на пике популярности будет хвост, украшенный шелковым платком.