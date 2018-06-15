Тренды-2018: самые популярные оттенки волос этого лета

С приходом лета у многих женщин появляется желание поэкспериментировать со своими волосами. Иногда для смены имиджа они способны пойти на кардинальные решения.

Изменение оттенка волос поможет добавить новизны в ваш стиль, а разнообразие цветовой гаммы для этого лета поможет вам сделать правильный выбор, пишет "Ваш модный журнал".

Натуральные пудровые оттенки снова в тренде. Нюдовый макияж и волосы отлично подойдут для любителей естественной красоты с романтичной натурой. Наиболее органично этот оттенок будет смотреться на обладательницах блондинистых и русых волос. Осветление отдельных прядей добавит визуальный объем даже самым тонким волосам.

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Для блондинок и светло-русых девушек подойдет рыжий оттенок волос.

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А вот брюнеткам не удастся достичь насыщенного огненного цвета: на волосах будет виден лишь темно-рубиновый оттенок.

Но для них тоже есть свой хит сезона: натуральные темно-каштановые или черные волосы у корней в сочетании с кончиками цвета спелой черники освежит окрашивание и идеально подчеркнет ваш стиль.

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Фиолетовый признан главным хитом этого сезона. Но любительницам этого оттенка нужно знать, что он недолго держится и его можно достичь только с помощью профессиональной тонировки. Она идеально ляжет только на обесцвеченные волосы без посторонних пигментов.

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Если вы готовы провести в кресле стилиста не один час, то пиксельное окрашивание для вас! Кислотные, яркие оттенки помогут вам стать королевой пляжа, но ежедневно придется тратить много времени на укладку, чтобы привести в порядок свои волосы.

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