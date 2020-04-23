Трендовые оттенки волос 2020: топ-5

После длительного карантина многие девушки захотят кардинально изменить свою внешность. Вероятнее всего – начнут они с волос.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие цвета волос будут популярны летом 2020 года.

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Карамельный блонд

Фаворитом в этом сезоне будет легкий, теплый, но при этом достаточно насыщенный карамельный блонд. Такой цвет волос подойдет девушкам со смуглой или загорелой кожей. Он гармонично ее оттеняет и выглядит естественно и природно.

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Глубокий черный

Этот цвет подойдет девушкам, которые хотят оттенить глаза. Летом 2020 года следует выбрать чистый и глубокий оттенок без фиолеових или темно-красных отливов.

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Теплый ореховый

Теплый светло-ореховый оттенок уже примеряла признанная самой красивой девушкой в мире – Белла Хадид. Такой цвет особенно подойдет девушкам теплого цветотипа.

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Платиновый блонд

Платиновый блонд может иметь разные оттенки: русый, жемчужный, пепельный или серебристый. В цвете не должно быть никакой желтизны, поскольку это сразу сделает цвет "грязным".

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Пастельно-розовый

Такой цвет волос уже примерили на себя супермодель Хейли Бибер, актриса Эль Фаннинг и Кайли Джаннер. Розовый — универсальный цвет и подойдет практически каждой девушке.

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Добиться таких оттенков в домашних условиях будет сложно. Но, если очень хочется изменить имидж во время карантина - будьте готовы попотеть. Для этого - постарайтесь проконсультироваться с колористом и правильно подберите краску под свой тип волос. Если же вы блондинка, то пастельно-розовый вы можете получить просто слегка оттенив волосы, а платиновый блонд - используя краску и нейтрализаторы желтизны. Для темного цвета также будет достаточно просто правильно подобрать краску и равномерно ее нанести.

pexels.com

Обладательницам темных цветов волос - лучше подождать и воспользоваться услугами профессионалов, поскольку осветлить волосы самостоятельно может быть не просто сложно, но и не безопасно.

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