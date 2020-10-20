Тренд осени: показан экстремальный маникюр, несовместимый с практичностью

Острые или прямоугольные ногти экстремальной длины стали трендом осени 2020 года.

Такой маникюр получил известность после того, как модельер Демна Гвасалия появился на съемке журнала Re-Edition с красными ногтями-стилетами, которые сделала для него Мэй Каваджири, работы которой называют самыми популярными в мире (фото смотрите ниже).

Демна Гвасалия с трендовыми ногтями. Instagram BFRND

Впоследствии на своей странице в Instagram модель Кайли Дженнер опубликовала фото с коричневым глянцевым маникюром. Звезда отметила, что сделала такие ногти только для съемки, но, возможно, она продолжит экспериментировать с ними дальше.

Трендовый маникюр Кайли Дженнер. Instagram Kylie Jenner

Маникюр экстремальной длины стал трендом осени 2020: смотреть другие фото

Маникюр для Билли Айлиш. Instagram tammytaylornails

Трендовый маникюр яркого цвета. Instagram chaunlegend

Трендовый матовый маникюр. Instagram chaunlegend

Трендовый маникюр осени 2020. Instagram NAILS by MEI

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт и мастер маникюра Мариан Ньюман рассказал, что домашние наборы для маникюра могут быть опасными, поскольку гели из таких наборов содержат потенциальные раздражители, способные спровоцировать аллергию.