Тренд 2018 - белый маникюр: самые модные идеи

Один из трендов 2018 года - белый маникюр, который отлично смотрится на аккуратных ногтях средней длины.

OBOZREVATEL подобрал самые интересные варианты белого маникюра, чтобы помочь модницам выделиться.

Зеркальная пудра для ногтей - один из самых популярных приемов, который помогает сделать поверхность ногтя красивой и в меру яркой. Лучше всего втирка смотрится как раз на на белых ногтях. При помощи золотого, серебряного или другого пигментов, можно сделать свой маникюр неординарным.

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Полоски на ногтях - еще один вариант для тех, кто считает белый маникюр скучным. Их можно нанести, как захочется.

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Принт - тоже отличное украшение для однотонных ногтей. Можно украсить цветочным или замысловатым рисунком по одному пальцу на каждой руке, или же нанести небольшой рисунок на каждый ноготь.

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В моде остаются и камушки, стразы, сухие цветы для ногтей.

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