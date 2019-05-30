"Тошнит уже!" Голая Седокова разозлила сеть пикантным фото в ванной

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала абсолютно голой в ванной с пенной и с полотенцем на голове.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова голая в ванной Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию Седоковой. Они написали, что их тошнит от очередных обнаженных фото певицы.

"Тошнит уже от твоих обнаженных фото. Неужели нельзя одеться?", "Силиконовая кукла", "Смотрю на твои фото, а в голове только одно слово — шл**а", "Ужас, и это мать троих детей", — прокомментировали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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