Топ бьюти-лайфхаков этой зимой: хитрости, которые понадобятся каждой женщине

Зима – именно то время, когда наше лицо, тело и волосы нуждаются в особом уходе и питании. Из-за мороза и ветра кожа лица и рук высушивается, губы обветриваются и трескаются. Шапка нас вынуждает забыть о пышной прическе и ходить с прилизанными волосами.

OBOZREVATEL рассказывает, что делать, если зимой привычные уходовые средства для волос стали неэффективными, а кожа превратилась в шершавую бумагу.

Уход за кожей

Помимо обязательного соблюдения водного баланса в холодный сезон, поможет лицу засиять обычный детский крем. В его составе не должны быть парабены и минеральные масла. Лучше отдать предпочтение питательным кремам с маслом авокадо, миндаля или чайного дерева и использовать его хотя бы раз в день. Также стоит постоянно носить с собой крем для рук.

Если на улице выпал снег и светит солнце, то на лицо стоит нанести солнцезащитный крем или тональную остову с SPF-фильтром. Солнечные лучи, отражаясь от снега, могут усилить в разы влияние ультрафиолета на кожу.

Лайфхаки, которые помогут отлично выглядеть зимой. Instagram Джиджи Хадид

Также выходя на улицу зимой, обязательно нужно наносить на губы не увлажняющий бальзам, а гигиеническую помаду. Если вы забыли это сделать, смягчить потрескавшиеся губы помогут теплые чайные пакетики. Находящийся в чае танин убирает воспаление на губах.

Уход за волосами

Для защиты волос от холодного ветра и мороза стоит использовать витамин Е, который есть во всех аптеках. В жидком виде или в капсулах, его стоит распределить по волосам, а после сделать легкий массаж головы. Такие махинации сократят выпадение и стимулируют рост волос.

Любопытно, что зимой люди чаще страдают от перхоти, чем в другие сезоны. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, нужно выбирать максимально щадящий шампунь для сухих волос и подпитывать кожу головы маслами. Помогут также регулярные домашние маски для волос из касторового, репейного и оливкового масел.

Также из-за сухого зимнего воздуха волосы становятся более ломкими и посеченными. Важно не забывать о шапке, а если волосы длинные, то лучше прятать концы под куртку или шарф.

Уход за телом

Чтобы увлажнить кожу тела, избавиться от шелушений и вернуть телу сияющий вид, полезно принимать ванну с овсянкой. Просто добавь в воду чашку размолотых в блендере натуральных овсяных хлопьев, молоко и 5 капель любимого эфирного масла.

Следи, чтобы ванная не была сильно горячая. Лучше всего в холодное время года отказаться от удовольствия понежиться в кипятке. Во время такой водной процедуры из тела испаряется много влаги из-за пара и высокой температуры.

Лайфхаки, которые помогут отлично выглядеть зимой. Instagram Кендалл Дженнер

Правила зимнего макияжа

Убери на дальнюю полку все косметические средства, которые содержат спирт. Для демакияжа зимой лучше использовать нежное молочко. Если все же отказаться от тоника или мицелярной воды невозможно, то добавь в бутылочку несколько ложек оливкового масла. Это поможет подпитать кожу.

В отличие от теплого времени года, зимой рекомендуется пользоваться плотным тональным кремом. Он поможет защитить нежную кожу от ветра и холода.

Еще один полезный лайфхак: зимой выбирай всегда водостойкую тушь. Она поможет сохранить макияж в первозданном виде, даже когда от мороза слезятся глаза.

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