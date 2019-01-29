Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Все чаще звезды мировой величины демонстрируют свое стремление ко всему натуральному. Сначала вошла мода на густые невыщипанные брови и волосатое тело, затем на губы "уткой", тату по всему телу и движение "body positive" под лозунгом "полюби себя и свое тело".

Такие тенденции молниеносно набирают оборотов и диктуют шокирующие тренды. OBOZREVATEL собрал подборку из 5 самых ярких, которые еще пять лет назад показались бы странными.

"Body positive" (бодипозитив)

Современные стандарты красоты и правда способны повергнуть в шок. Образцом для подражания стали худые до истощения девушки с роскошными волосами, белыми зубами, бритыми ногами и чистой кожей. Это переросло в некий культ "идеала".

Ответом на заоблачный стандарт стало движение "body positive" (бодипозитив), которое постепенно набирает популярность во всем мире. В переводе с английского "body positive" означает принятие себя и собственного тела, а целью этого движения является не стыдиться своих недостатков, а наоборот — сделать их своим достоинством. Также участники бодипозитива помогают друг другу преодолевать комплексы и жить в гармонии с собой, не оглядываясь на моду или общественное мнение.

Фото: Рамблер

Одной из самых ярких представителей этого движения является американская модель Тесс Холлидей. Она известная в кругах моды как самая полная манекенщица в мире, вес которой составляет 155 килограммов. Но, несмотря на это, она очень востребована и часто снимается в откровенных фотосессиях, позируя в купальниках, белье или вовсе голой.

Тесс Холлидей Фото: instagram/tessholliday

Тесс Холлидей Фото: instagram/tessholliday

Тесс Холлидей Фото: instagram/tessholliday

Тесс Холлидей Фото: instagram/tessholliday

Насколько известно, в январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management, а также являлась лицом глянца Cosmopolitan.

Тесс Холлидей Фото: instagram/tessholliday

Также одной из самых успешных американских моделей с пышными формами является Эшли Грэмм. Она призывает женщин любить себя в любом весе и в любом теле.

Эшли Грэмм Фото: instagram/ashleygraham

Эшли Грэмм Фото: instagram/ashleygraham

Красоту модели оценили многие издания, среди которых Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine.

Эшли Грэмм Фото: instagram/ashleygraham

Известная канадская модель Винни Харлоу стала первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго (нарушение пигментации кожи). В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна. Несмотря на такой недуг, Винни нашла в себе силы не только показать его всему миру, но и превратить сложную болезнь в свой фирменный знак.

Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

Харлоу стала популярна благодаря шоу "Топ-модель по-американски", а сейчас она является мировой моделью и одной из "ангелов" Victoria`s Secret.

Винни Харлоу Фото: instagram/winnieharlow

Мода на небритое тело

"Полюбить и принять" — это лозунг не только сторонниц движения "body positive", но и феминисток, которые призывают не стеснятся естественных волос на теле. Примечательно, что в последние годы то, что воспринималось как пренебрежение собственной гигиеной, становиться новым бьюти-трендом.

Как не странно, главными законодательницами этой странной моды становятся голливудские звезды. Они не только выкладывают фото и выходят на красные дорожки, демонстрируя свои небритые подмышки, но и создают целые кампании по борьбе за естественность.

Американская певица Мадонна — одна из самых ярких звезд, которые игнорирую эпиляцию. Ее фотографии с небритыми подмышками стали культовыми.

Мадонна Фото: instagram/madonna

Также по стопам Мадонны пошла ее дочь 21-летняя Лурдес Леон. Она является сторонницей "бодипозитива" и часто позирует в сети и на обложках журналов, демонстрируя естественную растительность подмышками.

Мадонна и ее дось Лурдес Фото: instagram/madonna

Лурдес Леон Фото: instagram/voguemagazine

Американская актриса Джулия Робертс также периодически радует таблоиды небритыми подмышками — однажды актриса даже вышла так на красную дорожку.

Джулия Робертс Фото: woman.rambler

Американская певица Майли Сайрус частенько удивляет общественность небритыми подмышками. Впрочем, после странных выходок певицы это не вызывает большого резонанса.

Майли Сайрус Фото: instagram/mileycyrus

Итальянская певица и актриса Софи Лорен не только не стеснялась своих небритых подмышек, но и охотно демонстрировала их.

Софи Лорен Фото: zefirka.net

Мода на густые невыщипанные брови

За прошедшее столетие форма женских бровей претерпела множество изменений — от нарисованных ниточек до естественных широких, которые еще 10−15 лет назад говорили бы о неопрятности. Но сейчас, густые и естественные брови — это главный тренд, без которого не может обойтись ни одна модница.

Для современных девушек эталоном в том, что касается бровей, стала модель Кара Делевинь, которая доказывает, что с необработанными, естественными бровями можно выглядеть потрясающе.

Кара Делевиль Фото: instagram/caradelevingne

Кара Делевиль Фото: instagram/caradelevingne

Модель пуэрториканского происхождения Наталья Кастеллар и вовсе сделала брови своей фишкой. Раньше они приносили девушке много страданий, но сейчас она буквально нарасхват у модельных агенств.

Наталья Кастеллар Фото: instagram/nataliacastellar

Наталья Кастеллар Фото: instagram/nataliacastellar

Австралийскую модель Бэмби Нортвуд-Блит также прославили ее выдающиеся брови. В юности она пыталась их выщипывать, но быстро оставила эту затею.

Бэмби Нортвуд-Блит Фото: instagram/bambilegit

Бэмби Нортвуд-Блит Фото: instagram/bambilegit

К культу естественности присоединилась и англо-американская модель Лили Коллинз.

Лили Коллинз Фото: instagram/lilyjcollins

Мода на "утиные губы" (Duck lips)

Вопреки моде на естественность и натуральность модницы продолжают "надувать" губы и складывать их "уточкой". Весь Интернет забит selfie гламурных барышень с утиными ртами, которые пытаются казаться на фото более сексуальными.

Примечательно, что и среди звезд есть немало поклонниц duck lips: Кендалл и Кайли Дженнер, Рианна, Селена Гомес, Ким Кардашьян, Ариана Гранде и многие другие.

Ариана Гранде Фото: instagram/arianagrande

Рианна Фото: instagram/badgalriri

Кендалл Дженнер с сестрами Фото: instagram/kendalljenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Тату по всему телу

Татуировки, которые были когда-то признаком субкультурной принадлежности, превратились в яркий атрибут современной моды. Они стали своеобразным проявлением "крутости" и аксессуаром для многих модников.

Все больше знаменитостей выкладывают в соцсети фотографии своих новых наколок, создавая таким образом тренды. Среди самых известных тату-любитильнец можно отметить: Рианну, Леди Гагу и Анджелину Джоли.

Анджелина Джоли

Рианна

Рианна

Леди Гага

Кроме того отметим, что в модельном бизнесе когда-то были под запретом татуированные модели. Более того, такие девушки получали отказ в сотрудничестве с ведущими брендами. Но в настоящее время повышается спрос на моделей с нестандартной внешностью, и тату модели начали покорять мир моды.

Челси Мак Фото: JL Photography

Фото: Paranoia Photography

Кара Делевинь Фото: instagram/caradelevingne

Кимберли Енн Фото: inkppl.com

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