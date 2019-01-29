Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Все чаще звезды мировой величины демонстрируют свое стремление ко всему натуральному. Сначала вошла мода на густые невыщипанные брови и волосатое тело, затем на губы "уткой", тату по всему телу и движение "body positive" под лозунгом "полюби себя и свое тело".
Такие тенденции молниеносно набирают оборотов и диктуют шокирующие тренды. OBOZREVATEL собрал подборку из 5 самых ярких, которые еще пять лет назад показались бы странными.
"Body positive" (бодипозитив)
Современные стандарты красоты и правда способны повергнуть в шок. Образцом для подражания стали худые до истощения девушки с роскошными волосами, белыми зубами, бритыми ногами и чистой кожей. Это переросло в некий культ "идеала".
Ответом на заоблачный стандарт стало движение "body positive" (бодипозитив), которое постепенно набирает популярность во всем мире. В переводе с английского "body positive" означает принятие себя и собственного тела, а целью этого движения является не стыдиться своих недостатков, а наоборот — сделать их своим достоинством. Также участники бодипозитива помогают друг другу преодолевать комплексы и жить в гармонии с собой, не оглядываясь на моду или общественное мнение.
Фото: Рамблер
Одной из самых ярких представителей этого движения является американская модель Тесс Холлидей. Она известная в кругах моды как самая полная манекенщица в мире, вес которой составляет 155 килограммов. Но, несмотря на это, она очень востребована и часто снимается в откровенных фотосессиях, позируя в купальниках, белье или вовсе голой.
Тесс Холлидей
Фото: instagram/tessholliday
Тесс Холлидей
Фото: instagram/tessholliday
Тесс Холлидей
Фото: instagram/tessholliday
Тесс Холлидей
Фото: instagram/tessholliday
Насколько известно, в январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management, а также являлась лицом глянца Cosmopolitan.
Тесс Холлидей
Фото: instagram/tessholliday
Также одной из самых успешных американских моделей с пышными формами является Эшли Грэмм. Она призывает женщин любить себя в любом весе и в любом теле.
Эшли Грэмм
Фото: instagram/ashleygraham
Эшли Грэмм
Фото: instagram/ashleygraham
Красоту модели оценили многие издания, среди которых Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine.
Эшли Грэмм
Фото: instagram/ashleygraham
Известная канадская модель Винни Харлоу стала первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго (нарушение пигментации кожи). В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна. Несмотря на такой недуг, Винни нашла в себе силы не только показать его всему миру, но и превратить сложную болезнь в свой фирменный знак.
Винни Харлоу
Фото: instagram/winnieharlow
Винни Харлоу
Фото: instagram/winnieharlow
Винни Харлоу
Фото: instagram/winnieharlow
Харлоу стала популярна благодаря шоу "Топ-модель по-американски", а сейчас она является мировой моделью и одной из "ангелов" Victoria`s Secret.
Винни Харлоу
Фото: instagram/winnieharlow
Мода на небритое тело
"Полюбить и принять" — это лозунг не только сторонниц движения "body positive", но и феминисток, которые призывают не стеснятся естественных волос на теле. Примечательно, что в последние годы то, что воспринималось как пренебрежение собственной гигиеной, становиться новым бьюти-трендом.
Как не странно, главными законодательницами этой странной моды становятся голливудские звезды. Они не только выкладывают фото и выходят на красные дорожки, демонстрируя свои небритые подмышки, но и создают целые кампании по борьбе за естественность.
Американская певица Мадонна — одна из самых ярких звезд, которые игнорирую эпиляцию. Ее фотографии с небритыми подмышками стали культовыми.
Мадонна
Фото: instagram/madonna
Также по стопам Мадонны пошла ее дочь 21-летняя Лурдес Леон. Она является сторонницей "бодипозитива" и часто позирует в сети и на обложках журналов, демонстрируя естественную растительность подмышками.
Мадонна и ее дось Лурдес
Фото: instagram/madonna
Лурдес Леон
Фото: instagram/voguemagazine
Американская актриса Джулия Робертс также периодически радует таблоиды небритыми подмышками — однажды актриса даже вышла так на красную дорожку.
Джулия Робертс
Фото: woman.rambler
Американская певица Майли Сайрус частенько удивляет общественность небритыми подмышками. Впрочем, после странных выходок певицы это не вызывает большого резонанса.
Майли Сайрус
Фото: instagram/mileycyrus
Итальянская певица и актриса Софи Лорен не только не стеснялась своих небритых подмышек, но и охотно демонстрировала их.
Софи Лорен
Фото: zefirka.net
Мода на густые невыщипанные брови
За прошедшее столетие форма женских бровей претерпела множество изменений — от нарисованных ниточек до естественных широких, которые еще 10−15 лет назад говорили бы о неопрятности. Но сейчас, густые и естественные брови — это главный тренд, без которого не может обойтись ни одна модница.
Для современных девушек эталоном в том, что касается бровей, стала модель Кара Делевинь, которая доказывает, что с необработанными, естественными бровями можно выглядеть потрясающе.
Кара Делевиль
Фото: instagram/caradelevingne
Кара Делевиль
Фото: instagram/caradelevingne
Модель пуэрториканского происхождения Наталья Кастеллар и вовсе сделала брови своей фишкой. Раньше они приносили девушке много страданий, но сейчас она буквально нарасхват у модельных агенств.
Наталья Кастеллар
Фото: instagram/nataliacastellar
Наталья Кастеллар
Фото: instagram/nataliacastellar
Австралийскую модель Бэмби Нортвуд-Блит также прославили ее выдающиеся брови. В юности она пыталась их выщипывать, но быстро оставила эту затею.
Бэмби Нортвуд-Блит
Фото: instagram/bambilegit
Бэмби Нортвуд-Блит
Фото: instagram/bambilegit
К культу естественности присоединилась и англо-американская модель Лили Коллинз.
Лили Коллинз
Фото: instagram/lilyjcollins
Мода на "утиные губы" (Duck lips)
Вопреки моде на естественность и натуральность модницы продолжают "надувать" губы и складывать их "уточкой". Весь Интернет забит selfie гламурных барышень с утиными ртами, которые пытаются казаться на фото более сексуальными.
Примечательно, что и среди звезд есть немало поклонниц duck lips: Кендалл и Кайли Дженнер, Рианна, Селена Гомес, Ким Кардашьян, Ариана Гранде и многие другие.
Ариана Гранде
Фото: instagram/arianagrande
Рианна
Фото: instagram/badgalriri
Кендалл Дженнер с сестрами
Фото: instagram/kendalljenner
Кайли Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Ким Кардашьян
Фото: instagram/kimkardashian
Селена Гомес
Фото: instagram/selenagomez
Тату по всему телу
Татуировки, которые были когда-то признаком субкультурной принадлежности, превратились в яркий атрибут современной моды. Они стали своеобразным проявлением "крутости" и аксессуаром для многих модников.
Все больше знаменитостей выкладывают в соцсети фотографии своих новых наколок, создавая таким образом тренды. Среди самых известных тату-любитильнец можно отметить: Рианну, Леди Гагу и Анджелину Джоли.
Анджелина Джоли
Рианна
Рианна
Леди Гага
Кроме того отметим, что в модельном бизнесе когда-то были под запретом татуированные модели. Более того, такие девушки получали отказ в сотрудничестве с ведущими брендами. Но в настоящее время повышается спрос на моделей с нестандартной внешностью, и тату модели начали покорять мир моды.
Челси Мак
Фото: JL Photography
Фото: Paranoia Photography
Кара Делевинь
Фото: instagram/caradelevingne
Кимберли Енн
Фото: inkppl.com
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