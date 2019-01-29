|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

2.3тЧитать материал на украинском

Все чаще звезды мировой величины демонстрируют свое стремление ко всему натуральному. Сначала вошла мода на густые невыщипанные брови и волосатое тело, затем на губы "уткой", тату по всему телу и движение "body positive" под лозунгом "полюби себя и свое тело".

Такие тенденции молниеносно набирают оборотов и диктуют шокирующие тренды. OBOZREVATEL собрал подборку из 5 самых ярких, которые еще пять лет назад показались бы странными.

"Body positive" (бодипозитив)

Современные стандарты красоты и правда способны повергнуть в шок. Образцом для подражания стали худые до истощения девушки с роскошными волосами, белыми зубами, бритыми ногами и чистой кожей. Это переросло в некий культ "идеала".

Ответом на заоблачный стандарт стало движение "body positive" (бодипозитив), которое постепенно набирает популярность во всем мире. В переводе с английского "body positive" означает принятие себя и собственного тела, а целью этого движения является не стыдиться своих недостатков, а наоборот — сделать их своим достоинством. Также участники бодипозитива помогают друг другу преодолевать комплексы и жить в гармонии с собой, не оглядываясь на моду или общественное мнение.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Фото: Рамблер

Одной из самых ярких представителей этого движения является американская модель Тесс Холлидей. Она известная в кругах моды как самая полная манекенщица в мире, вес которой составляет 155 килограммов. Но, несмотря на это, она очень востребована и часто снимается в откровенных фотосессиях, позируя в купальниках, белье или вовсе голой.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Тесс Холлидей

Фото: instagram/tessholliday

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Тесс Холлидей

Фото: instagram/tessholliday

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Тесс Холлидей

Фото: instagram/tessholliday

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Тесс Холлидей

Фото: instagram/tessholliday

Насколько известно, в январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management, а также являлась лицом глянца Cosmopolitan.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Тесс Холлидей

Фото: instagram/tessholliday

Также одной из самых успешных американских моделей с пышными формами является Эшли Грэмм. Она призывает женщин любить себя в любом весе и в любом теле.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Эшли Грэмм

Фото: instagram/ashleygraham

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Эшли Грэмм

Фото: instagram/ashleygraham

Красоту модели оценили многие издания, среди которых Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar, O Magazine.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Эшли Грэмм

Фото: instagram/ashleygraham

Известная канадская модель Винни Харлоу стала первой фотомоделью, которая прославилась с помощью болезни витилиго (нарушение пигментации кожи). В связи с заболеванием у темнокожей модели на теле видны большие белые пятна. Несмотря на такой недуг, Винни нашла в себе силы не только показать его всему миру, но и превратить сложную болезнь в свой фирменный знак.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Харлоу стала популярна благодаря шоу "Топ-модель по-американски", а сейчас она является мировой моделью и одной из "ангелов" Victoria`s Secret.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Винни Харлоу

Фото: instagram/winnieharlow

Мода на небритое тело

"Полюбить и принять" — это лозунг не только сторонниц движения "body positive", но и феминисток, которые призывают не стеснятся естественных волос на теле. Примечательно, что в последние годы то, что воспринималось как пренебрежение собственной гигиеной, становиться новым бьюти-трендом.

Как не странно, главными законодательницами этой странной моды становятся голливудские звезды. Они не только выкладывают фото и выходят на красные дорожки, демонстрируя свои небритые подмышки, но и создают целые кампании по борьбе за естественность.

Американская певица Мадонна — одна из самых ярких звезд, которые игнорирую эпиляцию. Ее фотографии с небритыми подмышками стали культовыми.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Мадонна

Фото: instagram/madonna

Также по стопам Мадонны пошла ее дочь 21-летняя Лурдес Леон. Она является сторонницей "бодипозитива" и часто позирует в сети и на обложках журналов, демонстрируя естественную растительность подмышками.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Мадонна и ее дось Лурдес

Фото: instagram/madonna

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Лурдес Леон

Фото: instagram/voguemagazine

Американская актриса Джулия Робертс также периодически радует таблоиды небритыми подмышками — однажды актриса даже вышла так на красную дорожку.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Джулия Робертс

Фото: woman.rambler

Американская певица Майли Сайрус частенько удивляет общественность небритыми подмышками. Впрочем, после странных выходок певицы это не вызывает большого резонанса.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Майли Сайрус

Фото: instagram/mileycyrus

Итальянская певица и актриса Софи Лорен не только не стеснялась своих небритых подмышек, но и охотно демонстрировала их.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Софи Лорен

Фото: zefirka.net

Мода на густые невыщипанные брови

За прошедшее столетие форма женских бровей претерпела множество изменений — от нарисованных ниточек до естественных широких, которые еще 10−15 лет назад говорили бы о неопрятности. Но сейчас, густые и естественные брови — это главный тренд, без которого не может обойтись ни одна модница.

Для современных девушек эталоном в том, что касается бровей, стала модель Кара Делевинь, которая доказывает, что с необработанными, естественными бровями можно выглядеть потрясающе.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кара Делевиль

Фото: instagram/caradelevingne

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кара Делевиль

Фото: instagram/caradelevingne

Модель пуэрториканского происхождения Наталья Кастеллар и вовсе сделала брови своей фишкой. Раньше они приносили девушке много страданий, но сейчас она буквально нарасхват у модельных агенств.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Наталья Кастеллар

Фото: instagram/nataliacastellar

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Наталья Кастеллар

Фото: instagram/nataliacastellar

Австралийскую модель Бэмби Нортвуд-Блит также прославили ее выдающиеся брови. В юности она пыталась их выщипывать, но быстро оставила эту затею.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Бэмби Нортвуд-Блит

Фото: instagram/bambilegit

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Бэмби Нортвуд-Блит

Фото: instagram/bambilegit

К культу естественности присоединилась и англо-американская модель Лили Коллинз.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Лили Коллинз

Фото: instagram/lilyjcollins

Мода на "утиные губы" (Duck lips)

Вопреки моде на естественность и натуральность модницы продолжают "надувать" губы и складывать их "уточкой". Весь Интернет забит selfie гламурных барышень с утиными ртами, которые пытаются казаться на фото более сексуальными.

Примечательно, что и среди звезд есть немало поклонниц duck lips: Кендалл и Кайли Дженнер, Рианна, Селена Гомес, Ким Кардашьян, Ариана Гранде и многие другие.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Ариана Гранде

Фото: instagram/arianagrande

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Рианна

Фото: instagram/badgalriri

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кендалл Дженнер с сестрами

Фото: instagram/kendalljenner

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Ким Кардашьян

Фото: instagram/kimkardashian

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Тату по всему телу

Татуировки, которые были когда-то признаком субкультурной принадлежности, превратились в яркий атрибут современной моды. Они стали своеобразным проявлением "крутости" и аксессуаром для многих модников.

Все больше знаменитостей выкладывают в соцсети фотографии своих новых наколок, создавая таким образом тренды. Среди самых известных тату-любитильнец можно отметить: Рианну, Леди Гагу и Анджелину Джоли.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Анджелина Джоли

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Рианна

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Рианна

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Леди Гага

Кроме того отметим, что в модельном бизнесе когда-то были под запретом татуированные модели. Более того, такие девушки получали отказ в сотрудничестве с ведущими брендами. Но в настоящее время повышается спрос на моделей с нестандартной внешностью, и тату модели начали покорять мир моды.

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Челси Мак

Фото: JL Photography

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Фото: Paranoia Photography

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кара Делевинь

Фото: instagram/caradelevingne

Топ-5 трендов, которые еще пять лет назад показались бы странными

Кимберли Енн

Фото: inkppl.com

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Юля УхинаЮля Ухина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
какая безгррамотная журналистка, фи!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги