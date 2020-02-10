Радужные тени и размытый контур губ: топ-4 главных тренда в макияже 2020

Модный макияж в 2020 году будет разнообразен и полон сюрпризов. Так, визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и запастись хайлайтерами.

Более подробно о том, что будет актуальным в мейкапе 2020 года – читайте в материале OBOZREVATEL.

Радужные тени

Модные эксперты объявили 2020-й годом не одного синего, а всех цветов радуги. По их мнению, чем больше цвета в макияже глаз, тем они будут ярче. Мейкап-артисты предлагают поиграть с палитрой и попробовать поискать интересные дуэты, а то и трио, в палетках теней.

Фото: wikihow.com

Фото: glamour.ru

Фото: wikihow.com

Размытый контур губ

Этот тренд снова возвращается в 2020 году. Эксперты рекомендуют сочетать блеск с помадой, как делали в 90-е, но наносить его только на центр губ, размывая контур. Отмечается, что такая техника нанесения придает губам дополнительный объем.

Фото: lady.day.az

Фото: golos.ua

Фото: novosti-dny.ru

Толстые стрелки

В 2020 году мало нарисовать классические стрелки – нужно рисовать толстые, которые придадут выразительности глазам. А еще, они дополнят любой макияж, сделав его максимально стильным.

Фото: vogue.ua

Фото: aquarelle.md

Фото: aquarelle.md

Чистая кожа

В этом сезоне визажисты советуют отказаться от тонального крема совсем. Они выступают за эффект чистой кожи, как после процедуры у косметолога, а такой результат с тоном на лице не получить. А если у вас есть воспаления, то эксперты советуют замаскировать их консилером, затем нанести на "яблочки" щек румяна с эффектом сияния.

Фото: pinterest.com

Фото: elle.ru

Фото: makiyazhglaz.com

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