Забудьте об этом! Топ-4 ошибки в макияже, которые делают лицо уставшим

Макияж создан для того, чтобы скрыть недостатки лица и подчеркнуть достоинства. Однако зачастую многие девушки при помощи него добиваются обратного эффекта, лишь только подчеркивая следы усталости на лице.

Об ошибках, которые чаще всего допускают в макияже — рассказал "Рамблер Женский".

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Слишком плотный светлый тон

Наверное каждая девушка хоть раз в жизни старательно замазывала синяки под глазами при помощи светлого тона, да еще и в несколько слоев. Однако если тон не сочетается с природным оттенком лица, то он придает ему нездоровый вид.

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Тени с красным подтоном

Для того, чтобы не подчеркнуть следы усталости на лице, следует избегать фиолетовых, красных, а также персиковых оттенков. Ведь они делают глаза воспаленными и несчастными, а также подчеркивают болезненность.

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Много пудры

Скульптурируя лицо при помощи различных пудровых текстур, вы можете подчеркнуть мимические и глубокие морщинки. Если же у вас четко выраженные носогубные складки, на которых будет лежать еще и слой пудры, то уголки губ опустятся. Вместо пудры, используйте матирующие салфетки или же спрей для фиксации макияжа.

Фото: furnishhome.ru

Отсутствие румян

Ровное и плоское лицо не способно подарить вам свежий и отдохнувший вид. Тогда как румяна способны это сделать. К слову, румяна можно использовать не только для скул, но и для век.

Фото: womanmirror.ru

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