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Василий Пинчук
Василий Пинчук
Доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург высшей категории, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Все статьи автора

Топ-3 трендов в пластической хирургии

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Мир не стоит на месте, а вместе с ним и пластическая хирургия. Стремительно меняются каноны красоты, развиваются наука и технологии, а параллельно возникают новые тренды коррекции внешности.

И если увеличение груди и липосакция давно стали обыденностью, то самые проворные красавицы уже штурмуют двери клиник, интересуясь совсем другими процедурами.

Будучи главой Ассоциации пластических хирургов и исходя из собственной практики, я выделил три главных необычных тренда последних лет.

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ЯМОЧКИ НА ЩЕКАХ

Ямочки на щеках сейчас в моде, и тем, кого природа ими не наградила, приходят на помощь пластические хирурги. Сегодня многие молодые девушки обращаются к врачам: кто-то хочет незначительные или небольшие ямочки, а кто-то просит более заметные.

Топ-3 трендов в пластической хирургии

Как это происходит? Создается небольшой разрез на внутренней поверхности щеки – в том месте, где будет располагаться ямочка. На месте разреза прилежащие участки жировой ткани или самой щечной мышцы иссекаются по бокам. После этого слизистая со стороны полости рта подшивается к коже, создается небольшой дефицит тканей в нужном месте и, что немаловажно, образуется спайка между внутренней поверхностью щеки и самой кожей. За счет этого формируются заветные ямочки на щеках.

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Если говорить о месте расположения, то на основании собственного опыта могу сказать так: как правило, ямочки есть у всех. Удивлены? Просто в обычном состоянии они не видны, но, если попробовать втянуть щеки, они проявляются у каждого человека. В проекции едва определяющихся впадин и формируется место будущих ямочек. Также есть определенные эстетические ориентиры: ямочки должны располагаться на уровне углов рта и отступать от них на 2–3 сантиметра. Хорошая новость для красавиц: операция проводится без наружных надрезов, делается под местной анестезией и не требует пребывания в стационаре. Врачи накладывают лишь несколько небольших швов, как правило, рассасывающимися нитками. Потому период восстановления очень короткий – порядка 10 дней.

ЛИПОФИЛЛИНГ

Все большей популярностью начинают пользоваться операции с использованием собственных тканей пациента. К примеру, для увеличения груди. Это так называемый липофиллинг. Кстати, в Европе он сейчас "на волне", потому что проблемы при увеличении груди с помощью имплантатов побуждают искать что-то более безопасное (например, искусственный материал может не прижиться). И как раз использование собственных тканей или собственного жира – это выход.

Правда, с легкостью позволить себе его могут те, у кого есть собственные запасы в достаточном количестве. Более сложная ситуация у людей, кто их не имеет. Но эта проблема решаема: забрав небольшое количество образца, можно в условиях биотехнологической лаборатории вырастить требуемое количество жировой ткани. Правда, этот инновационный подход будет стоить дороже, чем имплантаты.

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Жир забирают из тех мест, где он в избытке. Как правило, это живот, поясничная область, наружная и внутренняя поверхность бедер. Процедура проводится специальными трубочками с помощью устройств, которые позволяют очистить этот жир. После очистки его промывают, отделяют от различных примесей и крови. Затем полученный жир вводят с помощью тоненьких трубочек в область груди – и достигается увеличение.

Кроме того, чтобы добиться более стабильного и долговременного результата, жировую ткань можно обогатить стволовыми клетками. А лучшего приживления тканей можно добиться, добавив небольшую порцию плазмы, обогащенной тромбоцитами.

УДАЛЕНИЕ КОМКОВ БИША

Ну и, впалые щеки – это тоже модная сегодня тенденция. И самая популярная пластическая операция, которая помогает их приобрести, – удаление комков Биша.

По сути, это удаление жировой клетчатки через внутренний разрез на слизистой полости рта. Правда, порой люди не понимают, какая именно операция им нужна на самом деле, и приходят со словами: "Мне надо удалить комки Биша". А после консультации оказывается, что у них совершенно другие проблемы и комков вообще нет. Часто это те, кто просто наслышан о такой операции или видел результаты на ком-то из знакомых. Еще одна причина популярности этой процедуры в том, что она является имиджевой. Что это означает? Все просто: ее хотят сделать для того, чтобы быть похожими на эталоны красоты с обложек глянцевых журналов.

Топ-3 трендов в пластической хирургии

Если комки Биша не сочетаются с другой операцией, то для их удаления достаточно просто сделать небольшой разрез на слизистой полости рта. Операция проводится традиционными хирургическими инструментами – лазером, а также ультразвуковым, радиочастотным или обычным скальпелем. Суть от этого не меняется, и результат один и тот же. Также комки Биша можно удалить в комплексе с подтяжкой лица – через околоушный разрез. Но это касается уже пациентов старше 40 лет.

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В любом случае процедура обычно делается под местной анестезией, но при желании пациента ее можно провести и под общим наркозом. Восстановительный период длится недолго – достаточно 7–10 дней, ведь раны со стороны слизистой заживают быстро благодаря хорошему кровоснабжению. Сама операция занимает порядка 30 минут.

Достижение идеала всегда было и будет кропотливой работой, но важно не забывать о своей индивидуальности. Помните, что мода скоротечна. Не стоит себя фанатично подгонять под мнимые эталоны. Делайте все с умом и будьте прекрасны!

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Автор
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Место
Украина
Теги
Красотапластическая хирургия

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