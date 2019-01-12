"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, чем привела в замешательство своих почитателей. Так, в центре внимания оказалась не стройная фигура Тэмми, а сам бассейн. Точнее, плитка позади девушки, которая по мнению фанатов, странным образом изгибалась.

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

В комментариях под публикацией, мнения пользователей сети разделились. Одни обвинили Тэмми в использовании фотошопа: "Фотошоп, как и большинство твоих фотографий", "Отфотошоплено", "Мы догадались, что ты использовала фотошоп".

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Другие пользователи встали на защиту девушки, отметив, что фотошоп ей ни к чему. Она и так прекрасна.

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

"Ребята, это не фотошоп. Она просто красивая", "Есть еще одна фотография, которую она сделала и выложила, а сзади — плитки, и они выглядят одинаково", "Мы знаем, что это не фотошоп, красавица", — написали люди.

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Тэмми Хемброу Фото: instagram/tammyhembrow

Как сообщал OBOZREVATEL, тревел-блогерша из Швеции Джоанна Олссон подверглась травле из-за фотоотчета о поездке в Париж. Так, подписчики заметили, что на всех фото в Instagram изображение девушки "приклеено" поверх пейзажей.

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