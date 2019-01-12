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"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

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Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу поделилась с поклонниками пикантным фото в бикини.

Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, чем привела в замешательство своих почитателей. Так, в центре внимания оказалась не стройная фигура Тэмми, а сам бассейн. Точнее, плитка позади девушки, которая по мнению фанатов, странным образом изгибалась.

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

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В комментариях под публикацией, мнения пользователей сети разделились. Одни обвинили Тэмми в использовании фотошопа: "Фотошоп, как и большинство твоих фотографий", "Отфотошоплено", "Мы догадались, что ты использовала фотошоп".

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть
"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть
"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Другие пользователи встали на защиту девушки, отметив, что фотошоп ей ни к чему. Она и так прекрасна.

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Ребята, это не фотошоп. Она просто красивая", "Есть еще одна фотография, которую она сделала и выложила, а сзади — плитки, и они выглядят одинаково", "Мы знаем, что это не фотошоп, красавица", — написали люди.

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть
"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть
"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть
"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

"Только идиоты поверят!" Фото горячей красотки поссорило сеть

Тэмми Хемброу

Фото: instagram/tammyhembrow

Как сообщал OBOZREVATEL, тревел-блогерша из Швеции Джоанна Олссон подверглась травле из-за фотоотчета о поездке в Париж. Так, подписчики заметили, что на всех фото в Instagram изображение девушки "приклеено" поверх пейзажей.

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