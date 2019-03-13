|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Красота

Тина Кароль засветила пышный бюст: пикантное фото

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль порадовала поклонников пикантным снимком.

Так, фото она опубликовала в личных Instagram-сториз. На нем она позировала в сексуальном наряде черного цвета, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

Тина Кароль засветила пышный бюст: пикантное фото

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Новости
"Меня не целовал!" Потап вызвал ревность Кароль пикантным поступком в "Голосе"
Тина Кароль засветила пышный бюст: пикантное фото

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком. В Instagram артистка опубликовала фото в прозрачном наряде, сквозь который видны ее оголенные ягодицы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Тина Кароль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения