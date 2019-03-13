Тина Кароль засветила пышный бюст: пикантное фото

Украинская певица, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль порадовала поклонников пикантным снимком.

Так, фото она опубликовала в личных Instagram-сториз. На нем она позировала в сексуальном наряде черного цвета, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети пикантным снимком. В Instagram артистка опубликовала фото в прозрачном наряде, сквозь который видны ее оголенные ягодицы.

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