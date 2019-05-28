Тина Кароль восхитила сеть фото без белья: пикантный кадр

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в красном платье без белья.
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.
"Какая красивая", "Очень нежная и чистая", "Это превосходно", "Мое сердце разрывается", "Идеальная Тина — идеальное фото", "Ну и огонь", "Вау, какая женщина", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль продемонстрировала идеальную фигуру
Фото из Instagram
Тина Кароль в соблазнительной фотосессии
Фото из Instagram
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Чувственная Тина Кароль
Фото из Instagram
Соблазнительная Тина Кароль в красном платье
Фото из Instagram
Тина Кароль
Фото из Instagram
Тина Кароль оголила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!