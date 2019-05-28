Тина Кароль восхитила сеть фото без белья: пикантный кадр

Украинская поп-певица Тина Кароль поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в красном платье без белья.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Кароль. Они засыпали ее комплиментами.

"Какая красивая", "Очень нежная и чистая", "Это превосходно", "Мое сердце разрывается", "Идеальная Тина — идеальное фото", "Ну и огонь", "Вау, какая женщина", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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