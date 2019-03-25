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/Красота

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

1.9тЧитать материал на украинском

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила поклонников горячим снимком, на котором засветила полуобнаженную грудь.

Так, артистка позировала лежа на подоконнике в сексуальном платье с глубоким вырезом в зоне декольте. Соблазнительное фото она показала на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от чувственного фото Тины Кароль. Под постом оставили десятки восторженных комментариев с комплиментами.

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"Какая ты чудесная! Безумно красивая, просто королева!" – отметили фолловеры.

"Это божественно! Тина, ты такая красивая, что я сейчас умру. Воздуха мне!" – пошутили другие.

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Тина Кароль сверкнула грудью в откровенном наряде: горячее фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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Персона
Тина Кароль
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