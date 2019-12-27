Темникова в образе мышонка соблазнила сеть голыми ягодицами: пикантные кадры

Популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы Serebro порадовала поклонников пикантным снимком.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала серию фото, на которых позировала в образи соблазнительного мышонка.

"Новое лекало, теперь моя любимая, обожаю. Пусть у вас все будет хорошо в 2020. А если подкрадется стресс – покажите емуи ничего не бойтесь, ведь на вас символ года", – написала она.

Елена Темникова в образе мышонка instagram/lenatemnikovaofficial

В частности, Темникова позировала в футболке и трусиках, оголив упругие ягодицы.

"Попку поближе", "Красотка", "Богиня", "Твои ягодицы супер", "Идеальная", "Попа найс", "Очень нравится", – отреагировали пользователи.

Елена Темникова instagram/lenatemnikovaofficial

Елена Темникова в купальнике instagram/lenatemnikovaofficial

Елена Темникова - вид сзади instagram/lenatemnikovaofficial

Елена Темникова instagram/lenatemnikovaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская певица Елена Темникова, экс-звезда группы Serebro, впечатлила сеть пикантными снимками с отдыха.

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