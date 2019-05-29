"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами

34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Соответствующие фото она опубковала на своей странице в Insagram, вызвав неоднозначную реакцию фоловеров.

Серябкина позировала в нижнем белье, демонстрируя поклонникам аппетитные формы. Ягодицы звезды вызвали ажиотаж больше, чем пост, в котором она пыталась привлечь внимание к разбору своего клипа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ольга Серябкина serebro_official / Insagram

"Мне кажется, что второй по популярности в комментах вопрос о клипе на "Не плачу" – значение сцен с собаками. Если вы заметили, в первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа они уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал. Это неслучайные кадры. "Отпустить собак" = "отпустить страхи". Они бегут в тот момент, когда свободна и я", – рассказала она.

Серябкина призналась, что ей приснился сон о том, что за ней бежит стая бойцовских псов. Звезда сразу заглянула в сонник, но не поверила прогнозу.

"Опустим детали того, что произошло со мной после этого сна. Слава Богу, все позади. После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны", – резюмировала она.

"Тема ж*пы раскрыта", "Вот это орех", "Детка, полегче", "Я влюбился в Вашу попу! Кто же Вы по гороскопу", "Попа и собаки. Пытаюсь логически с вязать, но", "Выдайте ее замуж, она голодная", – написали поклонники.

serebro_official / Insagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники накинулись на Серябкину с обвинениями из-за пошлого видео, на котором она в пикантных позах двигается почти голая.

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