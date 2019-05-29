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/Красота

"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами

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34-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками соблазнительными снимками.

Соответствующие фото она опубковала на своей странице в Insagram, вызвав неоднозначную реакцию фоловеров.

Серябкина позировала в нижнем белье, демонстрируя поклонникам аппетитные формы. Ягодицы звезды вызвали ажиотаж больше, чем пост, в котором она пыталась привлечь внимание к разбору своего клипа (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

serebro_official / Insagram

"Мне кажется, что второй по популярности в комментах вопрос о клипе на "Не плачу" – значение сцен с собаками. Если вы заметили, в первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак. В конце клипа они уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал. Это неслучайные кадры. "Отпустить собак" = "отпустить страхи". Они бегут в тот момент, когда свободна и я", – рассказала она.

Рассказываю дальше )) Мне каж, что второй по популярности в комментах вопрос о клипе на НЕ ПЛАЧУ – значение сцен с собаками 🐕 Если вы заметили, в первой части видео герой видит из кабины фуры привязанных к обочине собак 🔗 В конце клипа они уже несутся по дороге, будто их кто-то отвязал. Это неслучайные кадры. "Отпустить собак" = "отпустить страхи". Они бегут в тот момент, когда свободна и я. Кстати, именно эта сцена была внесена в сценарий первой 📝 Мне приснился сон о том, что за мной бежит стая бойцовских псов. Я сразу заглянула в сонник, но, как обычно, не поверила прогнозу. Позвонила Ирме и рассказала ей об этом. Опустим детали того, что произошло со мной после этого сна. Слава Богу, все позади. Чекните сами в соннике значение, напишите в комментах )) Может, кто-то догадается? После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны…. 📽📸 Thank to Dmitry Trifonov @trifonovdmitry, Natalia Kabanova @kabanyatina, Max Rivaka @maks_rivaka ❤❤❤❤❤ #molly

Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

Серябкина призналась, что ей приснился сон о том, что за ней бежит стая бойцовских псов. Звезда сразу заглянула в сонник, но не поверила прогнозу.

"Опустим детали того, что произошло со мной после этого сна. Слава Богу, все позади. После этого верю, что мне иногда снятся вещие сны", – резюмировала она.

"Тема ж*пы раскрыта", "Вот это орех", "Детка, полегче", "Я влюбился в Вашу попу! Кто же Вы по гороскопу", "Попа и собаки. Пытаюсь логически с вязать, но", "Выдайте ее замуж, она голодная", – написали поклонники.

"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами

serebro_official / Insagram

"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами
"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами
"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами
"Тема раскрыта!" Певица из России вызвала ажиотаж голыми ягодицами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники накинулись на Серябкину с обвинениями из-за пошлого видео, на котором она в пикантных позах двигается почти голая.

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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Каримова Валентина
Каримова Валентина
Мoя искрeнняя блaгодаpность тем, ктo пoказaл мнe этoт пpекрaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kig4b1b Пpоcто прoйдя опpoc пoлyчилa почти пoлугодовyю зapплaту)) Пользyйтecь, пoкa eсть вoзможноcть=)
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