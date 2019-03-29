"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.
Фото Бузова опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике в пайетках, который отлично подчеркнул ее грудь. Свой образ звезда дополнила пляжной накидкой.
А давайте поиграем? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочешь себе много подписчиков? 🏆 ⠀ Тогда тебе точно нужно поиграть в эту игру со мной 👸🏻😻 ⠀ Условия очень простые😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на эту и предыдущие мои 5 публикаций, ну или больше пяти) Но точно не меньше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно сохраняйте это фото (нажимайте на флажок в правом углу под фото 📸) ⠀ 🌟Напишите в комментариях под этим фото "Люблю @buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А затем подписывайся на того, кто оставил комментарий перед тобой 🚀 ⠀ Самое приятное, что повторять это можно неограниченное количество раз 😂👼🏼😘а это означает, что чем больше комментариев вы оставите, тем больше подписчиков к вам прийдет 😍😍😍 P.S. Я буду тоже играть с вами🙃🙃🙃 А это означает, что на кого-то я тоже подпишусь 🤪 💖 Поехали 🔥
Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую публикацию. Они отметили, что фото очень пошлое и обвинили Бузову в использовании фотошопа.
"Откуда грудь?", "Такое бывает: то грудь есть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетой бываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь дети смотрят", "Очень пошло и мерзко", — прокомментировали люди.
У королевы - трон, А у гадюки- яд, У поездов - метро, А у меня есть я! Молодость - у любви, У тишины - рояль, У прихожан - раввин, А у меня есть я. У Маргариты - муж, А у Софии - пять... [Кто присягал кому сложно порой понять.] У Гульсары - семья, У Марианны - приз, А у меня есть я ! Это же - зашибись!!! #главноечтоуменяестьэтоя 👸🏻🙏🏻
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.
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