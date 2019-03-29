"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Фото Бузова опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике в пайетках, который отлично подчеркнул ее грудь. Свой образ звезда дополнила пляжной накидкой.

Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую публикацию. Они отметили, что фото очень пошлое и обвинили Бузову в использовании фотошопа.

"Откуда грудь?", "Такое бывает: то грудь есть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетой бываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь дети смотрят", "Очень пошло и мерзко", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.

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