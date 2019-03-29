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/Красота

"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике

7.3тЧитать материал на украинском

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками пикантным снимком. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Фото Бузова опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике в пайетках, который отлично подчеркнул ее грудь. Свой образ звезда дополнила пляжной накидкой.

А давайте поиграем? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочешь себе много подписчиков? 🏆 ⠀ Тогда тебе точно нужно поиграть в эту игру со мной 👸🏻😻 ⠀ Условия очень простые😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на эту и предыдущие мои 5 публикаций, ну или больше пяти) Но точно не меньше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно сохраняйте это фото (нажимайте на флажок в правом углу под фото 📸) ⠀ 🌟Напишите в комментариях под этим фото "Люблю @buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А затем подписывайся на того, кто оставил комментарий перед тобой 🚀 ⠀ Самое приятное, что повторять это можно неограниченное количество раз 😂👼🏼😘а это означает, что чем больше комментариев вы оставите, тем больше подписчиков к вам прийдет 😍😍😍 P.S. Я буду тоже играть с вами🙃🙃🙃 А это означает, что на кого-то я тоже подпишусь 🤪 💖 Поехали 🔥

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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Поклонники певицы бурно отреагировали на ее новую публикацию. Они отметили, что фото очень пошлое и обвинили Бузову в использовании фотошопа.

"Откуда грудь?", "Такое бывает: то грудь есть, то ее нет? Или хорошо фотошопом поработали?", "Ты одетой бываешь?", "Ты на этом фото лысая", "Дура, тебя ведь дети смотрят", "Очень пошло и мерзко", — прокомментировали люди.

"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике
"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике
"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике
"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике
"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике
"Тебя дети смотрят!" Бузову разнесли за пошлое фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову.

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Персона
Ольга Бузова
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