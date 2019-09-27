Стандарты красоты регулярно пересматриваются и переосмысливаются. Известные спортивные бренды выпускают на подиум моделей с небритыми ногами и подмышками.

Движение # Bodyhairpositive с их девизом: мое тело – мое дело, призывает женщин забыть про бритву и свободно растить волосы, где бы они ни росли. Мне импонирует идея движения – преодолевать конфликт со своим телом, принимать себя со всеми нюансами и чувствовать счастливой. Но к этому пока готовы не все. Эпиляция и депиляция остаются самыми популярными процедурами в салонах и клиниках независимо от сезона, поэтому расскажу, что важно о них знать.

Первое и главное правило любой эпиляции – раз и навсегда можно удалить волосы только на этапе их активного роста или в так называемой анагенной фазе. Поймать ее не так уж и просто: не все волоски одновременно находятся в этой стадии. Например, в области бровей и слуховых ходов анаген длится один – два месяца и пребывают в нем только 15% волос, на ногах и линии бикини фаза активного роста для 30% волос длится четыре месяца. Так что, кроме выбора подходящего способа эпиляции, не менее важно применить его в нужном месте в нужное время. Теперь про способ.

Бритва. При бритье фаза роста абсолютно неважна, поскольку станок удаляет волос только над поверхностью кожи. И хотя убеждение, будто многократное сбривание растительности усиливает ее рост, оказалось мифом, не советую отдавать предпочтение лезвию. Хотя бы потому, что бритье провоцирует врастание волосков в кожу, ее раздражение и необходимость повтора процедуры уже через пару дней. А вот выщипывание волосков, например, в области верхней губы как раз способно стимулировать их рост, да и вырастают они после этой процедуры более жесткими. Словом, бриться и щипаться – так себе способы.

Принцип действия "химических лезвий для бритья" - всевозможных гелей, кремов, лосьонов для депиляции – растворение белковой основы волоса, после чего он легко отделяется от поверхности кожи. Но поскольку волосяной фолликул в этом процессе никак не затронут, цикл роста волоса остается неизменным. Кроме того, успех предприятия очень зависит от совместимости крема с ph-кожи.

Чуть ли не самые древние методы удаления волос – восковая депиляция (васкинг) и шугаринг (депиляция сахарным раствором). При помощи адгезивного препарата (специального воска или сахарного раствора) происходит склеивание волос, которые затем удаляются единым блоком с помощью особых салфеток. Все, что нужно – выпить перед процедурой 50 грамм коньяка для храбрости, немного потерпеть – и ножки сияют гладкостью и чистотой. Сторонники шугаринга утверждают, что сахарная депиляция лучше восковой – кожа страдает меньше и волосы начинают расти позже: примерно через шесть недель после процедуры. Однако людям с сахарным диабетом из-за склонности к инфекциям и медленной заживляемости кожи нужно быть предельно осторожными. Оба метода – не лучшая идея для тех, чья кожа покрыта бородавками, папилломами, а на ногах заметно варикозное расширение вен.

В отличие от методов депиляции, удаляющих волос над поверхностью кожи, эпиляция борется с волосяной луковицей в толще дермы. Это дает шанс на избавление от волос не то, чтобы навсегда, но надолго. Вот почему методы эпиляции более востребованы, хотя и более затратные по времени и деньгам. Около ста лет люди пытаются избавиться от растительности с помощью тока.

Разновидностей электроэпиляции сегодня великое множество (термолиз, электролиз, блэнд-метод, сиквеншиал флэш и другие), но суть особо не изменилась: через тонкую иглу к волосяному фолликулу подается ток определенной частоты и разрушает луковицу, иногда даже навсегда. Впрочем, метод не особо любим, как пациентами – это довольно болезненно и продолжительно, так и медиками – из-за непрофессиональной конкуренции. Сегодня электроэпиляцию нередко практикуют новоиспеченные "специалисты" после трехчасового тренинга. В итоге услугу предлагает огромное количество дилетантов, порочащих метод ужасными осложнениями, среди которых зафиксировано несколько смертных исходов из-за ударов током. При том, что президент Интернациональной Гильдии профессиональных электрологов доктор Браун настаивает: обучение электроэпиляции занимает в худшем случае - 120 часов, а в лучшем - 1100!

Пока процедура электроэпиляции эволюционирует, появляются новые методы, например, ультразвуковая эпиляция, которая действует в сочетании с воском: после васкинга поверхность кожи обрабатывается специальными составами, молекулы и ионы которых с помощью ультразвукового импульса доставляются в глубокие дермальные слои. Здесь они замедляют процесс деления зародышевых клеток волосяного фолликула и даже частично разрушают его за счет щелочного pH. Но на быстрый результат рассчитывать не приходится: понадобится минимум год, чтобы волосы существенно замедлили рост. Энзимная эпиляция – находка для людей с низким болевым порогом. Собственно, все, что нужно - покрыть проблемные зоны специальными препаратами с энзимами (папаин, трипсин, хемотрипсин), наложить сверху специальные термобандажи и сфокусировать на них лучи инфракрасного тепла. Энзимы воздействуют на фолликулярный аппарат и постепенно разрушают его. Метод предполагает курс процедур и устойчивый результат в финале. Однако круг поклонников энзимной эпиляции сужают агрессивные химические препараты – не каждый тип кожи будет рад такому воздействию.

Есть еще фотоэпиляция, в основу которой легло простое наблюдение: у северян, неизбалованных солнечным светом, волос на теле – раз, два и обчелся, зато у выросших под знойным солнцем южан – хоть отбавляй. Однако у жителей экватора нет даже бороды и усов, а значит, один из регуляторов роста волос - время и интенсивность солнечного облучения. Суть метода в тепловом эффекте, который создается при поглощении света меланином волоса. Световой луч вызывает коагуляцию сосудов, питающих волосяной фолликул, и он постепенно атрофируется. Главное преимущество метода – возможность удаления волос любого цвета и любой структуры на всех типах кожи, плюс его неинвазивность: при фотоэпиляции сохраняется целостность кожного покрова.

Впрочем, как и при лазерной эпиляции, котораясегодня вполне заслужено считается самым прогрессивным методом борьбы с растительностью на теле. Лазерная волна определенной длины поглощается пигментом кожи меланином, нагревает и разрушает стержень и корешок волоса, не затрагивая окружающие ткани. Поскольку разные волоски находятся в разных фазах роста, за одну процедуру удаляется лишь часть их. Как правило, для прекращения роста 90-95% волос необходимо пройти 6-8 процедур. Самый распространенный в наших салонах и клиниках – диодный лазер. Он эффективно убирает волосы на незагорелой коже, правда, процедура весьма болезненна, а волосы после нее выпадут только в течение двух недель. Самый быстрый, благодаря широкому диаметру пучка насадки, александритовый лазер: за один импульс погибает не один волосок, а целая грядка на участке кожи диаметром 15-18 мм. А еще он считается самым безболезненным – об этом заботится автоматическая система охлаждения: за долю секунды до лазерного импульса на кожу впрыскивается криоген. Единственный минус – александритовый лазер дорогой в обслуживании, что, естественно, отражается на прайсе, поэтому нечасто встречается в наших клиниках. Многообразие методов эпиляции позволяет сделать красивыми ноги с любым бюджетом и предпочтениями. Они будут красивыми, даже если вы решитесь ничего не делать и оставить их пушистыми. Напомню: в тренде неконвенциональная или нетипичная красота. Быть вызывающе не такой, как все – сегодня верх стиля.

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